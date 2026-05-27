[인터뷰②] '허수아비' 박해수 "이희준과 BL아니냐고? 전혀 사랑이라 못 느껴"

사진 제공=BH엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해수가 '허수아비'에서 이희준과의 호흡에 대해 이야기했다.

Advertisement

박해수는 최근 서울 강남구 BH엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "희준 선배와 세 번째로 호흡을 맞췄는데, 이번이 가장 깊고 뜨겁게 만났다"라고 했다.

26일 종영한 ENA 월화드라마 '허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기로, '모범택시', '크래시' 등을 연출한 박준우 감독이 메가폰을 잡았다. 박해수는 에이스 형사로 활약하다 고향인 강성으로 좌천된 불의와 타협하지 않는 형사 강태주를 연기했다.

특히 '허수아비' 속 "너 내 옆에 둘 거야"라는 대사는 시청자들 사이에서 BL(Boys Love)을 연상시킨다는 반응이 나왔다. 이에 박해수는 "저도 이야기를 듣고 알곤 있었다. 희준 선배의 그 대사는 정말 쉽지 않은 대사인데, 오히려 저는 다르게 읽혔다. 전혀 사랑이라 못 느꼈고 마치 태주를 노리개나 장난감으로 보는 듯해서 더 섬뜩했다"며 "희준 선배는 그 대사뿐만 아니라, 아역 친구와 웃음소리까지 맞춰주셨다. 차시영 그 자체로 제 옆에 있어주셔서 큰 자극이 됐다"고 말했다.

Advertisement

이희준과는 같은 소속사 식구이자, '키마이라', '악연'에 이어 세 번째로 호흡을 맞춘 만큼 남다른 인연을 이어가고 있다. 박해수는 "희준 선배와 세 번째로 만났는데, 이번이 제일 깊고 뜨겁게 만났다. '허수아비' 합류 직전에 연기적으로 고민이 많았다. 스스로가 연기를 허세처럼 하는 게 싫었다. 힘든 상황이었는데, 선배가 하는 스터디를 참여하면서 좋아졌다. 또 현장에서는 대본에 없는 이야기까지 나눴고, 둘이 만났을 땐 조금 웃기지만 연습실까지 빌려서 즉흥 연기를 해봤다. 사실 그만큼 친하지 않으면 굉장히 부끄러운 일이다. 서로 가면을 벗고 있는 느낌이라, 자연스럽게 연기가 나온 것 같다"고 애정을 드러냈다.

Advertisement

이희준이 해준 조언에 대해서는 "대본 리딩을 하는데, 선배가 '우리 척하면 안 되겠다'고 말하는데 그게 딱 와닿았다. 애쓴 형사의 모습을 보여준다거나, 과거의 아픔이 있는 캐릭터를 일부러 만들려고 하지 않았다"고 전했다.

그러면서 자신에게 또 다른 목표가 생겼다고 전했다. 박해수는 "소속사 대표님이 둘이 세 번째 작품인데, 이번에 결과가 안 나오면 다음에는 만나면 안 된다고 하셨었다"며 "근데 다행히 좋은 사랑을 받고 있어서, 다음에도 기회가 열리지 않을까 싶다. 그러려면 정서적으로도 건강을 잘 챙겨야 좋은 형 동생이자, 선 후배로 만날 수 있을 것 같다. 저에게도 또 한 번 선배와 함께 호흡을 맞추고 싶다는 꿈이 생겼다"고 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com