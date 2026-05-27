♥사진가 이코베가 담은 최소라 D라인 런웨이.."힐 챙겨주는 남자" 꿀뚝뚝

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[스포츠조선 김소희 기자] 톱모델 최소라의 남편이자 포토그래퍼 이코베가 직접 카메라에 담은 아내의 모습이 공개됐다.

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27일 이코베는 자신의 SNS 계정에 별도의 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 최소라가 샤넬 2026 공방 컬렉션 현장에 참석한 순간들이 담겼다.

사진 속 최소라는 특유의 카리스마와 세련된 분위기로 런웨이 못지않은 존재감을 발산하며 시선을 압도했다. 포토그래퍼인 남편의 시선을 통해 포착된 자연스러운 장면들은 한층 더 깊이 있는 화보 같은 무드를 완성했다.

특히 현장에서는 임신한 아내의 힐을 직접 챙기는 등 이코베의 세심한 배려가 포착돼 따뜻함을 더했다. 연출된 화보가 아닌 일상 속 순간들이 담기며 두 사람의 변함없는 애정 역시 고스란히 전해졌다.

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앞서 26일 최소라 소속사 고스트에이전시 측은 "최소라가 임신한 것이 맞다"고 공식 입장을 밝혔다.

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이날 최소라는 서울 영등포구 여의도동 퐁피두센터 한화에서 열린 '샤넬 2026 공방 컬렉션' 무대에 모델로 올라 변함없는 존재감을 과시했다.

화려한 비즈 드레스를 입고 런웨이에 선 그는 당당한 워킹과 압도적인 아우라로 시선을 사로잡았다. 특히 드레스 위로 드러난 D라인과, 워킹 중 두 손으로 배를 감싸는 제스처는 현장에 모인 이들의 이목을 집중시키기에 충분했다.

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한편 최소라는 2012년 온스타일 '도전 수퍼모델 코리아 시즌3' 우승 이후 세계 패션계에서 활약하며 글로벌 톱모델로 자리매김했다. 2019년 포토그래퍼 이코베와 결혼했다.