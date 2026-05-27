31기 옥순, 치과의사 사모님 되나..♥영호 눈물 고백 "평생 살아야지"(나는솔로)

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[스포츠조선 김소희 기자]'나는 SOLO'(나는 솔로) 31기 인기남 경수를 둘러싼 순자와 영숙의 신경전이 대폭발한다.

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27일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 마지막 선택을 앞둔 솔로남녀들의 복잡한 감정 변화와 더욱 치열해진 삼각관계가 공개된다.

최종 선택을 하루 앞둔 밤, 경수를 둘러싼 분위기는 한층 예민해진다. 영숙은 식탁에서 영식과 대화를 나누던 중에도 계속 경수의 목소리에 신경을 쓰고, 경수와 순자가 공용 거실에서 40분 가까이 둘만의 대화를 이어가자 "답은 정해졌네"라며 씁쓸해한다. 하지만 경수는 식사 준비 중인 영숙에게 은근슬쩍 다가가 "밥 돌리고 있네?"라며 자연스럽게 말을 걸어 영숙을 '희망고문'한다.

이를 지켜본 순자는 곧바로 경수의 뒤를 졸졸 따라다니며 영숙을 견제한다. 심지어 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "둘이 원래 존댓말 했었는데 왜 반존대하지? 친해졌구나 싶었다"며 예민한 반응을 보인다. 결국 순자는 더욱 경수를 밀착 마크하는데, MC 데프콘은 "좀 과한 것 같다. 이러면 경수도 부담을 느낄 것"이라고 대리 걱정한다.

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한편 영호와 옥순은 현실 커플 분위기를 풍긴다. 1:1 데이트에서 옥순이 "여기 와서 어땠어?"라고 묻자, 영호가 "오길 잘한 것 같아"라며 진심의 눈물까지 펑펑 쏟는 것. 특히 영호는 "평생 살아야지~"라고 미래까지 약속하는데, 이를 지켜본 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 "결혼각이다!"라며 놀라워 한다.

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그런가 하면, 정희-영숙-옥순은 여자 방에 모여 또 다시 '걸스 토크'에 돌입한다. 이때 옥순은 마지막까지 불분명한 경수의 태도를 지적하면서, "난 지금 경수가 둘 다 안 좋아한다고 느껴진다"고 냉철하게 분석한다. 그러더니, 영숙을 향해 "내일 (최종) 선택 끝나고 따로 연락해"라며 '솔로민박' 이후에도 직진할 것을 조언한다. 과연 영숙이 옥순의 팩폭급 현실 조언에 어떤 반응을 보일지 궁금증이 솟구친다.

최종 선택 직전까지 흔들리는 경수-순자-영숙의 삼각구도와, 31기의 최종 선택 결과는 27일(오늘) 밤 10시 30분 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com