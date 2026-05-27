87세 전원주, 젊은 男미용사에 "식사하고 싶다" 5번 직진..소녀 감성 폭발

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[스포츠조선 이게은기자] "오늘 약속 있으세요?"…배우 전원주가 훈남 미용사 앞에서 수줍은 소녀로 변신, 현장을 웃음바다로 만들었다.

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26일 전원주의 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '원조 걸그룹 쥬얼리 이지현 원장 실력 공개!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

전원주는 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 마케팅 원장으로 있는 미용실을 찾았다. 두 사람은 오랜만에 만나 반갑게 인사를 나눴고, 전원주는 이지현에게 두피 관리를 받았다.

커트는 이지현의 몫이 아니었다. 이지현은 전원주에게 "대표 원장님이 해주실건데 남자분이고 젊다"라고 말했고 전원주는 "남자가 하면 더 좋다"라고 말했다.

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원장이 등장하자 전원주는 활짝 웃었고 수줍어했다. 말수도 적어지고 거울로 원장을 뚫어져라 바라봤다. 함께 동행한 전원주 며느리는 "어머니가 갑자기 수줍어하시는 것 같다. 유독 말이 없으시다"라며 웃었다. 제작진도 "왜 말씀이 없으시냐"라고 묻자 전원주는 "떨린다"라며 작게 대답했다.

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이지현은 "난 1시간 넘게 땀 뻘뻘 흘리며 해드렸는데, (원장) 가위질 몇 번에 갑자기 입이 벌어지셔서 서운하다"라며 웃었다.

드라이까지 더해지자 전원주는 10년은 더 젊어진 비주얼을 자랑했다. 만족감을 보인 전원주는 원장에게 "오늘 약속 있으세요?", "우리 같이 식사하시죠", "제가 사드리고 싶다", "같이 식사 하세요", "제가 사드리고 싶어서..."라며 수차례 식사를 제안했지만 원장은 다음 예약을 이유로 거절했다. 이를 지켜본 며느리와 이지현은 얼굴을 가린 채 폭소했다.

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joyjoy90@sportschosun.com