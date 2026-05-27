박지현, 알고보니 금수저였다.."父=의사, 암환자 연기 자문받아"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박지현이 숨겨온 가족사를 고백한다.

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오늘(27일, 수) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 345회에는 국내 최대 규모 병원 약국의 차승현·박근미 약사, 학생들에게 헬스로 자신감을 심어준 지한구 교사, 알고리즘을 점령한 대세 이준, 아이돌 그룹까지 접수한 천의 얼굴 배우 박지현이 출연한다.

대한민국 최대 규모의 대형 병원 약국의 치열한 하루가 '유 퀴즈'에서 공개된다. 약사만 180명이 근무하며 하루 15만여 건의 처방을 소화하는 서울 아산병원 약제팀은 365일 24시간 돌아가는 숨가쁜 현장은 물론, 30억 원 규모의 항암제가 보관된 약제실까지 공개하며 이목을 집중시킨다. 특히 신생아 중환자실을 담당하는 23년 차 소아 전문약사 박근미와 항암 주사제조파트에서 근무 중인 4년 차 약사 차승현이 출연해 알려지지 않은 약제 산업의 현실을 들려준다. 500g 미만 미숙아에게 맞춰 성인 약의 100분의 1까지 소분해야 하는 극도의 정밀 조제 과정은 물론, 신생아 필수약이 동날 위기에 처한 의료 현장의 실태도 함께 조명된다. 4억 원에 달하는 기적의 항암제 '킴리아'의 실제 운용 과정은 물론, 10억 원대 항암주사 조제 로봇 6대가 투입된 첨단 약제 현장도 만나볼 수 있다.

학생들에게 헬스로 자신감을 심어준 대구 영남공고 지한구 교사의 사연도 관심을 모은다. 교사와 학생이 나란히 몸짱이 되며 '인간극장' 화제의 주인공으로 떠오른 지한구 교사는 "헬스 선생님 아니고 국어 선생님"이라고 스스로를 소개하며 학교에 헬스부를 만들게 된 특별한 계기를 공개한다. 빈 교실에서 맨몸 운동으로 시작해 경쟁률 5:1의 인기 헬스부로 성장하기까지의 과정은 물론, 2개월 만에 무려 36kg 감량에 성공하며 인생이 달라진 제자들의 놀라운 변화도 공개될 예정. 학생들에게 솔선수범하기 위해 40대에 직접 보디빌딩 대회에 출전하며 인생을 갈아넣었던 노력부터, 세 번의 도전 끝에 교사가 된 사연과 진심 어린 교육 철학도 들어볼 수 있다. 또한 페인트공 아버지를 둘러싼 가슴 뭉클한 이야기와 학교폭력 피해를 딛고 새로운 꿈을 찾게 된 제자와의 특별한 사연도 깊은 울림을 전할 전망이다.

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'현재 대한민국에서 가장 열심히 사는 남자'로 떠오른 배우 이준의 이야기도 만나볼 수 있다. 주말 예능을 넘어 SNS 쇼츠 알고리즘까지 점령하며 대세 중의 대세로 급부상한 이준은 최근 유튜브 콘텐츠에서 '삼두 치어리더'로 변신해 최예나의 '캐치 캐치' 퍼포먼스를 선보인 파격 행보의 비하인드를 공개한다. "이준도 이렇게 열심히 사는데"라며 폭발적인 반응을 이끌었던 뒷이야기는 물론, 단 이틀 동안 40곡에 달하는 응원곡 안무를 소화한 과정도 들어볼 수 있다. 현장에서 선보이는 '캐치 캐치' 댄스는 물론, 유재석도 감탄한 아일릿의 'It's Me(잇츠미)' 챌린지 댄스도 '유 퀴즈' 최초로 공개될 예정. 뿐만 아니라 뜻하지 않은 발언으로 화제를 모았던 '화폐가치' 논란의 전말까지 솔직하게 털어놓는다.

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'열정'의 의인화라 할 수 있는 이준의 특별한 인생 이야기도 감동을 전한다. IMF로 인한 생활고 속에서 초등학생 때부터 아르바이트를 시작했던 어린 시절 이야기와 함께, 스파르타 방식으로 무용과에 진학하고 배우의 꿈을 동시에 키웠던 이야기, 집안 곳곳에 득실대는 바퀴벌레를 피해 학교 연습실에서 살다시피 지냈던 학창 시절 이야기도 이어진다. "깨끗한 집에서 살고 싶다"는 목표 속에서 '이준적 사고'로 역경을 이겨낸 시간들, 비의 소속사에서 그룹 엠블랙으로 데뷔한 스토리 그리고 배우로 성장하기까지의 과정도 관심을 모은다. '무조건 리얼'을 외치며 열정을 불사한 독특한 연기 철학까지, 이준의 진솔한 이야기를 이날 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

차차차차기작까지 꽉 채우며 대세를 입증한 배우 박지현의 이야기도 들어볼 수 있다. 영화 '와일드 씽'으로 돌아온 박지현은 예고부터 화제를 모으고 있는 세기말 감성의 혼성 아이돌 그룹 '트라이앵글'의 센터로 변신한 비하인드부터 핑클 이효리를 모티브로 캐릭터를 연구한 일화를 공개하며 이목을 집중시킨다. 특히 강동원, 엄태구와 함께하며 원샷을 빼앗긴 파격적인 연습 비하인드는 물론, 'Love is' 단독 무대도 최초로 공개될 예정이다. 평소 내향적인 성격으로 알려진 배우들이 180도 달라져 카메라를 집어삼켰던 반전 비화를 비롯해 직접 '인간 복사기'로 변신한 박지현의 활약도 기대감을 더한다.

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어느덧 10년 차 배우로 성장한 박지현의 이야기도 이어진다. 박지현은 역할극에 과몰입하며 배우의 끼를 드러냈던 어린 시절 이야기부터 토익 900점을 받을 만큼 남달랐던 학창 시절, 한국외대 스페인어학과에 진학한 뒤 본격적으로 배우의 꿈을 키우게 된 이야기를 풀어낸다. 100번이 넘는 오디션에서 번번이 고배를 마셨던 무명 시절 이야기는 물론, '재벌집 막내아들'부터 '히든페이스', '은중과 상연'까지 쉼 없이 달려온 성장 스토리도 공개될 예정이다. 특히 '은중과 상연'에서 시한부 말기 암 환자를 연기하기 위해 암 투병을 겪은 의사 아버지에게 직접 자문을 받았던 고백과 어디에서도 들은 적 없던 가족 이야기도 깊은 울림을 전할 전망이다. 함께 호흡을 맞춘 김고은을 향한 각별한 애정은 물론, 10년 뒤 꿈꾸는 자신의 모습까지, 인간 박지현의 반전 매력을 본 방송에서 확인할 수 있다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com