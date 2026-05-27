'김승수와 썸 불발' 돌싱 양정아, 포천 시골마을로 떠났다..황신혜와 '같이삽시다' 새출발

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[스포츠조선 김소희 기자] 황신혜, 신계숙. 양정아가 유쾌한 동거를 시작한다.

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27일 방송되는 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜가 새로운 식구 신계숙, 양정아를 맞이한다.

NEW 싱글즈의 탄생

살아온 환경도, 성격도 모두 다른 황신혜·신계숙·양정아가 새로운 같이살이에 나선다. 싱글맘으로 살아온 배우 황신혜, 64년 솔로 인생인 중식 셰프 신계숙, 그리고 짧은 결혼 생활 후 돌싱이 된 배우 양정아의 특별한 동거가 시작된다. 천혜의 자연을 품은 포천에서 '같이 살이'를 시작한 이들은 각자가 걸어온 길을 상징하듯 '한탄강 Y형 출렁다리'의 세 갈래 끝에서 출발하여 중앙에서 운명처럼 마주한다.

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충격 속 보금자리 공개

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세 사람은 포천 중심가에서 벗어난 시골 마을에 도착한다. 이들이 살게 된 농촌 마을은 집 앞에 대문조차 없을 정도로 이웃 간 정을 나누며 살아가는 곳으로, 세 사람은 주민들의 따뜻한 환대 속에서 공동체 생활에 대한 기대감을 가진다. 하지만 잠시 후에 예상치 못한 난관을 겪게 되는데, 보금자리에 대한 로망을 품은 그녀들의 앞에 오래 방치된 듯한 폐가가 모습을 드러낸다. 충격에 휩싸인 세 사람은 "여기서 어떻게 살아?"라는 등 당황한 기색을 감추지 못한다. 집수리를 위한 임시 거처가 필요한 상황 속에서 포천살이가 순조롭게 이어질 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

여배우 VS 셰프, 극과 극 성향

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세 사람의 짐에서도 3인 3색 개성이 드러난다. 황신혜는 선글라스와 뷰티 디바이스 등 패션·관리 아이템을, 양정아는 마치 옷 가게를 통째로 옮겨 온 듯한 수많은 의상을 공개한다. 반면 신계숙은 웍과 칼, 조리복까지 챙겨와 '중식 대가'의 면모를 보여준다. 한편 황신혜와 신계숙은 동갑이지만 서로 다른 성향으로 묘한 케미를 만들어 내고, 황신혜와 친한 사이인 양정아는 거리낌없는 '직진형 막내'로서 언니들을 휘어잡는 모습을 예고한다.

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전혀 다른 개성의 세 사람이 같이 살며, 시골 공동체에 어떻게 녹아들지 기대를 모은 가운데, 새 단장한 싱글즈의 첫 만남은 5월 27일 수요일 저녁 7시 40분, KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.