MMORPG '아이온2', 최고 난도의 PvE 던전 '무스펠의 성배' 업데이트

Advertisement

Advertisement

Advertisement

엔씨가 MMORPG '아이온2'에 최고 난도 PvE 던전 '무스펠의 성배'를 선보이며 엔드 콘텐츠 강화에 나섰다.

신규 장비와 성장 시스템, PvP 전장 개편까지 더해 이용자 몰입도를 끌어올린다는 전략이다. 엔씨는 27일 '아이온2'에 신규 성역 '무스펠의 성배'를 업데이트 한다고 밝혔다.

'무스펠의 성배'는 무스펠 화산 깊은 곳, 용암 속에 잠들어 있던 고대 신전이 지각 변동으로 모습을 드러냈다는 설정의 고난도 던전으로, 현재 게임 내 PvE 콘텐츠 가운데 가장 높은 난도를 갖춘 것이 특징이다.

Advertisement

이용자는 보스 몬스터 '지저의 재앙 칼드릭스'를 처치해 용암 심장의 무기(늘어남), 용암 심장의 가더, 칼드릭스의 브로치 등 신규 장비를 획득할 수 있다. 최초 공략 성공 이용자에게는 특별 보상 '펫: 레드 드래곤'이 지급된다. 던전 입장을 위한 최소 아이템 레벨은 4500이며, 제한 시간 내 무제한 도전이 가능하다.

Advertisement

장비 성장 요소도 확대된다. 신규 제작 아이템 창룡·멸룡왕의 무기, 창룡·멸룡왕의 가더를 추가한다. 이 장비는 계승 제작을 통해서만 획득 가능하며 기본 영혼 각인 옵션 6종이 제공된다. 이와 함께 창룡·멸룡왕 장비 등에 '영혼결속'을 진행할 수 있는 '현자의 돌: 권능(각인)'도 새롭게 선보인다.

PvP 콘텐츠 '어비스'에도 변화가 적용된다. 어비스 중층 지역에는 용오름을 통해 이동 가능한 신규 섬 지역이 추가되며, 해당 구역에서는 미니맵을 통한 이용자 확인이 제한된다. 또 어비스 보스 몬스터와 차원 핵의 능력치가 상향되고, 어비스 상점 및 계승 제작을 통해 획득 가능한 신규 장비 '친위대장 무기·가더'와 '정예 친위대장 무기'도 추가된다.

Advertisement

캐릭터 성장 시스템 개편도 이뤄진다. 위력, 민첩, 정확, 의지, 지식, 체력 등 주요 능력치 상한선이 250까지 확대되며, 공격력 증가와 방어력 증가 최대 획득 수치 역시 130%로 상향된다. 보유 중인 날개를 강화해 추가 능력치를 얻을 수 있는 '날개 강화 시스템'도 도입된다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com