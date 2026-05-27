엑스러브 우무티 "준비 때부터 괴롭혔던 앨범 공개, 아직 실감안나"

27일 강남구 삼성동 가빈아트홀에서 보이그룹 '엑스러브' 미니 2집 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 엑스러브 멤버들. 삼성동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.27/

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑스러브가 컴백 소감을 밝혔다.

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27일 오후 서울 강남구 가빈아트홀에서 엑스러브 미니 2집 '아이, 갓(I,God)' 발매기념 쇼케이스가 열렸다. 엑스러브의 컴백은 지난해 11월 발표한 미니 1집 'UXLXVE' 이후 6개월 만의 일이다.

우무티는 "많은 도전을 하고 멤버들에게도 많은 숙제를 냈던 앨범이다. 준비할 때부터 나를 괴롭혔던 앨범이 공개된다고 하니 아직 실감이 안된다"고 밝혔다.

'아이 갓'은 데뷔 이래 전개해 온 미완성과 불완전함, 그 속에서 치열하게 지켜낸 자유로움을 발판 삼아 마침내 내면의 완전함을 이뤄낸 모습을 '신'이란 상징적인 존재에 비유한 앨범이다. 데뷔 싱글 '암마 비(I´mma Be)'의 주요 테마인 '체스'를 활용, '폰의 승급'이라는 서사를 완성했다. 특히 데뷔 싱글부터 '젠더리스' 그룹의 정체성을 구축해 온 리더 우무티가 직접 프로듀싱을 진두지휘하고 현과 하루가 수록곡 작사에 참여, 음악적 성장을 입증했다.

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타이틀곡 '서브'는 기존 K팝에서 쉽게 볼 수 없는 음악적 시도가 돋보이는 곡이다.

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이밖에 이번 앨범에는 재즈 기반의 인트로 '법칙 : 더 룰스', 우무티와 루이의 유닛곡 '엑스탠시', 강렬한 808 베이스 사운드가 돋보이는 '백투백', 현과 하루의 유닛곡 '힙스', EMD 기반의 팝트랙 '마스터피스' 등 총 7개 트랙이 수록됐다.

엑스러브는 이날 오후 6시 '아이, 갓'을 발매하고 본격 활동에 돌입한다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com