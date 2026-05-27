이지훈, 아내·딸 건강 이상에 절박했던 심경 "절실히 기도 부탁, 회복 과정 중" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이지훈이 아내, 딸의 회복 근황에 대해 밝혔다.

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이지훈은 27일 "한동안 어떤 말씀을 드려야 할지 많이 고민했다. 조금 늦었지만 제 마음을 솔직하게 전하는 게 맞다고 생각해 이렇게 글을 남긴다"며 장문의 글을 게재했다.

이지훈은 "먼저 어린이집 관련 일로 인해 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 점 진심으로 사과 드린다. 부모로서 더 신중했어야 했고, 더 낮은 자세로 상황을 바라봤어야 했다. 저희의 부족함으로 인해 마음 상하신 분들께 다시 한번 죄송하다는 말씀 드린다"고 고개를 숙였다.

그러면서 이지훈은 "사실 그 시간 동안 저희 가정도 여러 어려움 속에 있었다. 루희가 바이러스 감염으로 입원하게 되었고, 어린 아기가 힘들어하는 모습을 지켜보는 시간이 부모로서 너무 마음 아픈 시간이었다. 아야 역시 건강 문제로 쉽지 않은 시간을 지나고 있었기에, 저희 부부 모두 육체적으로도 마음으로도 많이 지쳐 있었다"고 털어놨다.

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이지훈은 "완전히 모든 상황이 끝난 것은 아니고, 아직 회복의 과정 가운데 있지만, 그래도 루희가 잘 치료받고 퇴원하게 되어 진심으로 감사 드린다. 아야의 상태도 많이 회복되고 있어 감사한 마음으로 하루하루를 보내고 있다"며 딸, 아내의 회복 근황을 밝혔다.

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이어 "앞으로는 더 조심하고, 더 배려하며, 더 낮은 마음으로 살아가겠다"며 "좋은 모습만 보여드리지 못해 죄송하다"고 거듭 사과했다.

최근 무염 육아를 고집하며 어린이집을 저격했다는 의혹에 휩싸인 이지훈의 아내 아야네는 둘째 임신 중 갑상선 수치가 비정상적으로 나왔다며 건강 이상을 밝혔다. 이어 이지훈 아야네 부부의 딸 역시 파라인플루엔자 바이러스, 보카바이러스에 감염돼 병원에 입원했다는 소식이 알려졌다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 이지훈 글 전문

안녕하세요. 이지훈입니다.

한동안 어떤 말씀을 드려야 할지 많이 고민했습니다.

조금 늦었지만 제 마음을 솔직하게 전하는 게 맞다고 생각해 이렇게 글을 남깁니다.

먼저 어린이집 관련 일로 인해 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 점 진심으로 사과드립니다.

부모로서 더 신중했어야 했고, 더 낮은 자세로 상황을 바라봤어야 했습니다.

저희의 부족함으로 인해 마음 상하신 분들께 다시 한번 죄송하다는 말씀드립니다.

사실 그 시간 동안 저희 가정도 여러 어려움 속에 있었습니다.

루희가 바이러스 감염으로 입원하게 되었고, 어린 아기가 힘들어하는 모습을 지켜보는 시간이 부모로서 너무 마음 아픈 시간이었습니다.

아야 역시 건강 문제로 쉽지 않은 시간을 지나고 있었기에, 저희 부부 모두 육체적으로도 마음으로도 많이 지쳐 있었습니다.

그래서 정말 절실한 마음으로 기도를 부탁드렸고, 예상하지 못할 만큼 많은 분들께서 함께 울어주시고 중보해주셨습니다.

한 분 한 분의 기도가 저희 가족에게는 큰 힘이었습니다.

완전히 모든 상황이 끝난 것은 아니고, 아직 회복의 과정 가운데 있지만,

그래도 루희가 잘 치료받고 퇴원하게 되어 진심으로 감사드립니다.

아야의 상태도 많이 회복되고 있어 감사한 마음으로 하루하루를 보내고 있습니다.

이번 일을 지나며 저희 부부도 참 많은 것을 배우고 돌아보게 되었습니다.

사람은 넘어질 수 있지만, 그 자리에서 무엇을 배우고 어떻게 다시 살아가느냐가 더 중요하다는 걸 느끼게 되었습니다.

앞으로는 더 조심하고, 더 배려하며, 더 낮은 마음으로 살아가겠습니다.

무엇보다 지금 제게 가장 소중한 건 가족이고, 또 저희를 믿고 지켜봐주시는 분들의 마음이라는 걸 깊이 깨닫고 있습니다.

좋은 모습만 보여드리지 못해 죄송합니다.

그럼에도 기도해주시고 응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.