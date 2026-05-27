이준 "'월 천만원' 발언, 프로 위해 편집도 거절 했는데"..논란 후 1년 불면 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 이준이 '화폐 가치' 논란에 대해 해명했다.

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27일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 알고리즘을 점령한 대세 이준이 출연했다.

앞서 이준은 유튜브 콘텐츠에서 카페 아르바이트를 하면서 지점장에게 "월 천 만원은 받지 않냐"라는 말로 뭇매를 맞았다. 당시 딘딘이 "연예인들은 이래서 문제다. 화폐가치 개념이 없다"라며 일침을 가했던 것.

당시 논란에 대해 이준은 "거의 맞았다"며 "저는 그렇게 생각했다. 당시 웹 예능의 초창기였다. 단독 MC여서 무슨 말이라도 해야 했다. '이 정도로 힘들게 일하시는데 1000만 원 정도 받으셔야 하지 않나'라는 뜻으로 말했다. 근데 딘딘이 갑자기 변화구를 날렸다"라고 해명했다.

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이에 유재석은 "의도치 않게 딘딘은 완전 개념이 있고, 이준 씨는 개념이 없는 사람이 된거다"라고 말했다.

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이준은 "전 완전 똥멍청이가 됐다"며 "그런데 제가 억울해도 뭐라 할 수 없는 게 제작진이 그 편을 찍고 저에게 '이거 위험하니까 자르자'고 말했다. 제작진도 출연자가 나락에 가면 같이 가기 때문이다. 근데 제가 내보내자고 했다. 상황이 재밌지 않나. 내가 어그로를 끌어서라도 프로그램이 된다면 이 정도 쯤이야, 감내하겠다 생각했다. 그런데 방송에 나왔는데 다 욕이었다. 내 예상과 너무 다르니 '어떡하지' 했다. 주워 담을 수 없었다"라고 프로그램 재미를 위해 편집을 거절했던 사연을 털어놨다.

이어 이준은 "딘딘에게는 '방송이잖아. 그런 거 상관 안 해'라고 했지만, 뒤에서는 잠이 안 왔다. 1년 동안 잠을 못 잤다. 잊을 만하면 그 드립이 날아온다. 이번에도 치어리딩을 열심히 했는데 드디어 얘가 열심히 한다더라. 저는 열심히 안 산 적이 없다"라고 토로했다.

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마지막으로 이준은 "말을 조심해야 한다고 많이 배웠다. 딘딘이 하루에 세 번씩 제 안위를 묻는 전화를 한다. 며칠 동안 확인했다"라고 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com