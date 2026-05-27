31기 옥순, 순자 손절했나 "이미 데면데면해, 감정의 골 생겼다" ('나솔')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 옥순이 순자와의 관계에 대해 밝혔다.

Advertisement

27일 방송된 SBS PLUS, ENA '나는 솔로'에서는 31기 최종 선택이 그려졌다.

순자와 슈퍼데이트를 하고 온 경수는 영숙이 건넸던 편지를 꺼내 읽었다. 경수는 "누군가가 나에게 편지를 써준다는 것 자체가 저를 생각하고 써준 거니까 특별한 선물이라 생각한다"며 "직진한다고 하는데 신경을 안 쓸 수는 없더라. 신경이 쓰였다"고 밝혔다.

하지만 영숙의 편지를 읽고 온 경수는 순자와 오랫동안 대화했다. 이에 영숙은 "답이 정해졌구나 싶었다. 순자님한테 마음이 더 기울어졌다는 걸 보여줬다는 생각으로 계속 곁에 있었던 게 아닐까 싶다"고 밝혔다. 순자는 경수를 쫓아다니며 영숙에게 곁을 내주지 않았다.

Advertisement

저녁 식사 후 모두 모인 멤버들에게 마지막 데이트 선택 기회가 주어졌다. 경수가 일어서자마자 곧바로 순자가 일어났다. 진행 멘트가 나오기도 전에 일어난 순자는 "다대일이 되면 심경 변화가 클 거 같아서 그 상황을 피하고 싶어서 조금 더 일찍 일어났다"고 영숙을 견제했다고 밝혔다. 결국 영숙은 경수를 선택하지 않았다.

Advertisement

순자와 데이트를 즐긴 경수는 어딘가 불편한 기색이었다. 경수는 "(영숙에게) 살짝 실망한 건 있었다. 영숙도 일어날 거라 생각했다. 내가 생각했던 영숙 님의 성격과 상반된 느낌이었다. 나의 솔로 나라는 여기까지구나 싶었다"고 밝혔다. 결국 경수는 영숙에게 먼저 대화를 신청했다.

영숙은 춥다며 경수에게 옷을 벗어달라 했고, 경수는 겉옷을 벗어줬다. 경수가 순자를 의식해 옷을 돌려달라 했지만 영숙은 "아직 안 끝났다"며 후반 스퍼트에 나섰다.

Advertisement

경수와 대화 후 옥순과 정희를 불러모은 영숙. 이야기를 꺼내려 하는 순간 순자가 오자 영숙은 순자를 의식해 문을 닫고 대화를 했다.

Advertisement

하지만 문을 닫아도 대화 소리는 새나갔다. 옥순은 "둘 다 갖고 노는 거다. 경수는 아무도 안 좋아하는 것"이라 일침했고, 순자 역시 이를 듣게 됐다.

옥순은 앞서 영숙의 데이트를 응원하기 위해 옷을 빌려줬던 상황을 언급하며 "같은 기수 중에도 안 만나는 사람들이 있다. 솔직히 순자는 우리한테 서운할 수 있다. 솔직히 나는 이미 데면데면하다. 이미 감정의 골은 생겼어. 우리는 다"라고 영숙에게 원하는 선택을 하라고 조언했다.

wjlee@sportschosun.com