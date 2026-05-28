"남이사 커피를 사 먹든…" 최준희, 신행 중 스타벅스 인증샷 논란에 폭발

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[스포츠조선 정안지 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 스타벅스 인증 사진 논란에 대해 해명했다.

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27일 최준희는 자신의 SNS를 통해 "그만들 좀 하셔라"라면서 답답한 심경을 드러냈다.

그는 "내가 그 사건에 무슨 한 맺힘이 있다고 인증을 하냐. 굳이"라고 반문하며 "그냥 유니버설에 스타벅스가 있었고 그걸 산 것뿐"이라고 선을 그었다.

이어 "팔로워들은 알겠지만 오늘 내 스타일링 거의 민낯 꾸밈 단계 2단계 수준이라 컵으로 얼굴 가리고 찍고 싶었던 것 뿐"이라고 사진을 찍게 된 이유를 설명했다.

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최준희는 "진짜 정말 죄송한데 일하랴, 신혼여행 보내랴 그 스타벅스 일을 굳이 떠올리며 보낼 시간이 없다"라고 전했다. 그러면서 그는 "그리고 미국 여행인데 남이야 커피를 사 먹든 안 먹든 그걸 왜 그런 식으로 선동 기사 내는지 지겹다 진심"이라면서 불쾌감을 숨기지 않았다. 현재 해당 글은 삭제된 상태다.

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최근 스타벅스 코리아는 '5·18 탱크데이' 이벤트 문구 논란으로 질타받았다. 5·18 광주민주화운동 기념일에 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구가 사용되며 역사적 의미를 훼손했다는 비판이 이어졌고, 결국 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과에 나서기도 했다.

이러한 가운데 이날 최준희가 스타벅스 음료를 들고 찍은 사진을 공개하자, 일부 네티즌들은 이를 두고 정치적 의사 표출이 아니냐는해석을 내놓기도 했다.

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한편, 최준희는 지난 16일 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올렸으며, 현재 미국에서 신혼여행을 즐기고 있다.

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anjee85@sportschosun.com