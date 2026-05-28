31기 경수♥순자, 최종 커플 됐다…옥순♥영호→영식♥정희까지 3커플 탄생 ('나솔')

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 경수가 영숙이 아닌 순자를 택했다.

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27일 방송된 SBS PLUS, ENA '나는 솔로'에서는 31기 최종 선택이 그려졌다.

순자와 슈퍼데이트를 하고 온 경수는 영숙이 건넸던 편지를 꺼내 읽었다. 경수는 "누군가가 나에게 편지를 써준다는 것 자체가 저를 생각하고 써준 거니까 특별한 선물이라 생각한다"며 "직진한다고 하는데 신경을 안 쓸 수는 없더라. 신경이 쓰였다"고 밝혔다.

하지만 영숙의 편지를 읽고 온 경수는 순자와 오랫동안 대화했다. 이에 영숙은 "답이 정해졌구나 싶었다. 순자님한테 마음이 더 기울어졌다는 걸 보여줬다는 생각으로 계속 곁에 있었던 게 아닐까 싶다"고 밝혔다. 순자는 경수를 쫓아다니며 영숙에게 곁을 내주지 않았다.

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저녁 식사 후 모두 모인 멤버들에게 마지막 데이트 선택 기회가 주어졌다. 경수가 일어서자마자 곧바로 순자가 일어났다. 진행 멘트가 나오기도 전에 일어난 순자는 "다대일이 되면 심경 변화가 클 거 같아서 그 상황을 피하고 싶어서 조금 더 일찍 일어났다"고 영숙을 견제했다고 밝혔다. 결국 영숙은 경수를 선택하지 않았다. 경수를 택하지 않은 이유에 대해 영숙은 "다대일 상황이 어떤 분위기일 거라고는 이미 알고 있지 않냐. 차라리 데이트를 갔다 와서 제 마음을 추가로 더 하는 건 모르겠지만 순자님이 있는 상태에서 진심을 전하는 건 어려웠을 거 같다"고 밝혔다.

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영호는 옥순과의 마지막 데이트에 눈물을 쏟았다. 영호는 "쉴 수 있는 곳을 찾은 거 같다. 날 좀 이해해주는 사람을 만난 거 같다"고 눈물의 이유를 밝혔고 옥순은 "지금이라도 만난 게 어디냐. 앞으로 행복할 거다"고 밝혔다. 이에 영호는 "평생 살아야지. 죽을 때까지 살아야지"라고 옥순에 고백했다.

순자와 데이트를 즐긴 경수는 어딘가 불편한 기색이었다. 경수는 "(영숙에게) 살짝 실망한 건 있었다. 영숙도 일어날 거라 생각했다. 내가 생각했던 영숙 님의 성격과 상반된 느낌이었다. 나의 솔로 나라는 여기까지구나 싶었다"고 밝혔다. 결국 경수는 영숙에게 먼저 대화를 신청했다.

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다음날, 영숙은 경수를 위한 프러포즈를 준비하러 갔다가 선물을 사는 경수를 목격했다. 경수가 준비한 선물은 순자를 위한 것. 이 모습을 목격한 영숙은 프러포즈를 보류했으나, 경수가 준비한 빨간 목도리를 순자가 받지 못한 것을 보고 결국 경수에게 프러포즈를 했다.

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이어 최종 선택의 시간, 영호와 옥순은 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다. 영식도 정희를, 정희도 영식을 선택했다.

드디어 경수의 차례, 경수는 빨간 목도리를 순자에게 건넸다. 영숙은 최종선택을 포기했고, 순자는 경수를 선택하며 경수와 순자가 최종커플이 됐다.

wjlee@sportschosun.com