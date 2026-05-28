지상파 3사 덮친 '일베식 자막'…KBS도 '헐크→탱크' 자막 조작에 제작진 퇴출

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[스포츠조선 김준석 기자] 스타벅스코리아 '탱크데이' 논란 이후 방송가 전반으로 5·18 연상 표현 논란이 확산하는 가운데, 이번에는 KBS 공식 유튜브 채널에서 '헐크'를 '탱크'로 바꾼 자막이 등장해 거센 비판이 쏟아지고 있다.

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앞서 MBC와 SBS의 과거 영상까지 재조명된 상황에서 KBS마저 논란에 휘말리며 방송가 전반의 검수 시스템에 대한 지적이 이어지고 있다.

지난 27일 KBS 유튜브 채널 '깔깔티비'에는 전날 업로드된 영상 제목과 섬네일 표현이 부적절했다는 내용의 사과문이 게재됐다.

문제가 된 영상은 '대장 앞에서 탱크 흉내 내다가 병원 후송 갈 뻔했던 심형래ㅋㅋㅋ'라는 제목으로 올라온 콘텐츠다.

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해당 영상은 지난 2002년 방송된 KBS2 '해피투게더 시즌1-쟁반노래방' 일부 장면을 편집한 영상으로, 방송인 심형래의 군 시절 에피소드가 담겼다.

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당시 방송에서 심형래는 군대에서 '헐크' 흉내를 잘 냈다며 개인기를 선보였고, "대장이 '이거 미친 놈 아니냐'고 해서 병원 후송 갈 뻔했다"고 말했다.

그러나 영상 본문 어디에도 '탱크'라는 표현은 등장하지 않았음에도 제목과 섬네일에는 '탱크 흉내'라는 문구가 삽입돼 논란이 커졌다.

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시청자들은 "헐크가 왜 갑자기 탱크가 되냐", "오타라고 보기엔 이상하다", "방송 3사 왜 이러냐", "공영방송 검수 수준이 충격적" 등의 반응을 쏟아냈다.

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일부 누리꾼들은 최근 이어지고 있는 5·18 연상 표현 논란과 연결 지으며 이른바 '일베식 자막' 아니냐는 의혹까지 제기했다.

논란이 확산되자 KBS 측은 제목과 섬네일 속 표현을 '헐크 흉내'로 수정한 뒤 영상을 비공개 처리했다.

KBS 측은 사과문을 통해 "내용상 '헐크'로 표기하는 것이 맞았지만 검수 과정에서 담당 직원이 이를 걸러내지 못했다"며 "시기상 상당히 잘못된 단어 선택이었다"고 해명했다.

이어 "제작자인 프리랜서와 검수 담당 직원 모두 잘못을 인정했다"며 "해당 프리랜서는 계약서에 따라 즉시 계약 해지했으며 담당 직원 역시 즉각 업무에서 배제한 뒤 내부 규정에 따라 조사 중"이라고 밝혔다.

또 "해당 제작진이 참여한 콘텐츠 전반에 대한 전수 조사도 진행하고 있다"며 "디지털 플랫폼 콘텐츠 제작 및 검수 시스템을 전면 점검하고 사전 데스킹 절차를 강화하겠다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com