'6월 결혼' 문채원, 극한 다이어트 후 반쪽된 얼굴....웨딩 촬영 중 빛난 비주얼

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[스포츠조선 정안지 기자] 6월 결혼을 앞둔 배우 문채원이 다이어트를 통해 늘씬한 몸매를 완성한 뒤 웨딩 촬영을 진행했다.

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28일 유튜브 채널 '문채원 Moon chaewon'에는 "'악의 꽃' 시절 뼈말라 됐던 문채원 다이어트 비법 대공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 문채원은 스튜디오 웨딩 촬영을 앞두고 다이어트 중인 근황을 전하며 자신만의 다이어트 식단을 공개했다. 이후 웨딩 촬영 현장이 살짝 공개돼 눈길을 끌었다.

그는 "오랜만에 (다이어트)하려니까 음식 앞에서 자제하는 게 쉽지 않다"라면서 "스튜디오 웨딩 촬영용으로 일주일 동안 무엇을 먹든 상관없다. 계량만 잘해서 드시면 마음 편하게 다 드실 수 있다"라면서 계량법을 공개했다.

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문채원은 "계량은 탄수화물 기준 한 끼에 자기 주먹만큼 드시면 된다. 채소는 한 끼에 양손 가득 드시면 된다"라면서 "꼭 밥을 안 드셔도 되고 빵, 떡, 밤 등으로 탄수화물을 대체하셔도 된다"라고 설명했다. 그러면서 "탄수화물이 없으면 안 된다. 특히 여자분들은 충분한 양을 먹어주지 않으면 여러 가지 호르몬 문제가 생긴다고 의사 선생님께 들었다"라면서 "주먹이 작은 건 어쩔 수 없다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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문채원은 "'악의꽃' 촬영 초반 원래 몸무게보다 2,3kg 감량하고 시작을 했다. 이준기 오빠보다 살을 뺐는데도 1,2회 보면 통통하게 나온다"라면서 "3회부터 다이어트를 시작해서 45kg까지 감량을 했었다"라고 밝혔다.

그는 "10회 됐을 때 별다른 문제가 없는 것 같은데 오케이가 안 나더라. 그때 조명 감독님이 조명 세팅을 다시 하시더라"면서 "이상하다고 생각했는데 감독님이 나를 부르시더니 '살 그만 빼도 될 것 같다. 볼이 너무 홀쭉하게 나온다'라고 하시더라. 조명으로 볼 홀쭉한 부분을 채우려고 하셨었다. 그 정도로 많이 빠졌었다"라고 비하인드를 공개해 눈길을 끌었다.

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한편, 문채원은 오는 6월 비연예인과 결혼한다. 문채원의 예비 신랑은 비연예인으로, 문채원은 가족과 가까운 친지들을 데리고 비공개로 결혼식을 진행할 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com