김구라子 그리, 5억에 산 아파트 10억됐다.."해병대서 '영앤리치'로 관등성명"

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 김구라의 아들 그리가 연애 스타일부터 군 생활 비하인드, 아버지 김구라와의 현실 부자 관계까지 솔직하게 털어놨다.

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28일 이은지의 유튜브 채널에는 "군대 훈련소 가면 한 달 동안 화장실 못 감;; (feat. 이은지, 곽윤기, 그리, 모르는지)"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서 그리는 특유의 솔직하고 유쾌한 입담으로 다양한 이야기를 전하며 웃음을 안겼다.

먼저 화장실 습관 이야기를 나눴다. 변기 사용에 대한 이야기가 나오자 그리는 "저는 앉아서 눈다"라고 아무렇지 않게 밝혔고, 예상치 못한 고백에 현장은 웃음바다가 됐다.

이에 이은지는 "공개 연애 중이니까 여자친구 영향도 있냐"고 물었고, 그리는 "맞다. 저의 남성성을 사라지게 한 주범"이라고 농담해 폭소를 유발했다. 이어 "여자친구가 자주 와서 청소를 해준다. 그래서 요구를 따라줘야 한다"며 애정을 숨기지 않았다.

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또한 그는 연애 스타일에 대해서도 솔직하게 털어놨다. "키스할 때 물어보는 스타일이냐, 그냥 하는 스타일이냐"는 질문에 그리는 "잘난 분들은 '키스해도 돼?'라고 물어봐도 되지만 저 같은 사람이 물어보면 '왜 이렇게 리더십이 없냐'고 생각한다"고 말했다.

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이어 "제가 보여줄 수 있는 순간이 이때밖에 없다. 평소에는 저자세니까 이럴 때만큼은 용기를 낸다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

이를 들은 이은지가 "언제부터 이렇게 살기 시작했냐"고 묻자, 그리는 담담하게 자신의 연애 철학을 밝혔다. 그는 "저는 제 배려로 상대가 편하면 행복하다"며 "근데 상대방도 그렇게 해주니까 저도 더 잘해주고 싶어진다. 결국 서로 배려하는 것"이라고 이야기해 훈훈함을 더했다.

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한편 그리는 아버지 김구라와의 방송 에피소드도 공개했다. 그는 "방송에서는 일단 다 이야기하고, 끝나면 서로 '아까 그 이야기 너무 셌나?', '지워달라고 부탁할까?' 하면서 상의한다"고 말했다.

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이어 "인생에서 지우고 싶은 이야기가 있냐"는 질문에는 "많다"고 즉답해 웃음을 안겼다. 특히 그는 군 생활 당시를 떠올리며 "간부들이 저를 '영앤리치'라고 불렀다"고 털어놨다.

그리는 "'상병 영앤리치'라고 관등성명을 하면 간부들이 '아버지가 집값 많이 올랐다고 하더라', '집 어디냐', '정보 좀 달라'고 했다"며 "제가 '어떻게 아셨냐'고 물으면 기사 보고 알았다고 하더라"고 말했다.

이에 이은지가 "아버지가 밖에서 이야기하신 거네"라고 하자, 그리는 "맞다. 근데 저도 이렇게 아빠 이야기하니까 뭐…"라고 쿨하게 반응해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

앞서 그리의 아버지 김구라는 지난해 "동현이가 구리에 32평 아파트를 샀다. 이 아파트가 재개발을 하는데 2억 5천 전세를 끼고 (2억 5천을 투자해서) 5억에 샀다. 몇 년 사이에 그게 10억이 됐다"라고 밝혀 화제를 모은 바 있다.