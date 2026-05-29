31기 순자, '왕따 논란' 선 그은 영자 감쌌다 "응원 덕에 버텨낼 힘 얻어" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 31기 순자가 영자를 감싸며 '나는 솔로' 출연 소회를 전했다.

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순자는 28일 "솔로나라 안에서 보낸 5박 6일은 제 인생에서 가장 치열하고 밀도가 높았던 순간으로 남을 것 같다. 매 순간 진심이었기에 때로는 오해를 사기도 하고, 마음고생을 하기도 했지만, 지나고 보니 그 과정이 있었기에 더욱 단단해진 저를 마주하고 부족한 제 모습에 대한 성찰의 시간도 가질 수 있었다"고 밝혔다.

순자는 "타인이 나를 싫어하는 것도, 나를 좋아하는 것도 내가 관여할 일이 아닌 그 사람의 마음이라 여겨왔다"며 "그럼에도 응어리를 삼켜야 하는 순간이 올 때마다, 제가 처한 상황을 이해해주는 영자님의 응원과, 방송 화면에는 다 담기지 못했던 경수님의 진심에 대한 확신이 있었기 때문에 그 안에서 버텨낼 힘을 얻었고 제가 지켜야 할 본분과 감정에 충실할 수 있었다"며 31기 영자와 경수에게 고마운 마음을 전했다. .

이어 "그간 부족한 제 모습을 있는 그대로 예쁘게 봐주시고 응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사 드린다"며 "지나온 시간은 그 자리에 잘 묻어두고 이제는 제 일상과 삶에 충실하고자 한다"고 덧붙였다.

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SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 31기 순자는 경수를 향한 지고지순한 마음으로 인기남인 경수를 쟁취했다. 하지만 이 과정에서 옥순, 정희, 영숙에게 뒷담화를 들으며 힘들어했고, 영자의 응원으로 버텼다.

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순자를 든든히 지키는 영자의 모습에 응원이 쏟아졌지만, 라이브 방송을 마친 후 영자가 순자와 경수를 제외한 뒷풀이에 참석한 것이 알려져 논란이 일었다.

이에 영자는 "저는 현재 어떤 관계에서도 누구 한쪽에 치우치지 않은 입장"이라며 "누구와도 불편한 관계를 만들고 싶지 않고, 제가 직접적으로 갈등이 있었거나 피해를 입거나 상처를 받은 일이 없는 상황에서 특정 누군가의 편에 서길 바라는 것 또한 또 다른 편가르기처럼 느껴진다. 그저 늘 누군가에게 힘이 되어주는 사람이고 싶을 뿐"이라고 선을 그었다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 순자 글 전문

안녕하세요. 나는솔로 31기 순자입니다.

지난 1월, 솔로나라에 들어갈 무렵부터 지금까지, 시간의 굴레에 갇힌 것처럼 아득하게만 느껴졌는데, 벌써 9주 동안의 방영을 끝으로 지인분들과 시청자분들께 방송에 대한 소회를 전할 때가 왔네요.

솔로나라 안에서 보낸 5박 6일은 제 인생에서 가장 치열하고 밀도가 높았던 순간으로 남을 것 같습니다. 매 순간 진심이었기에 때로는 오해를 사기도 하고, 마음고생을 하기도 했지만, 지나고보니 그 과정이 있었기에 더욱 단단해진 저를 마주하고 부족한 제 모습에 대한 성찰의 시간도 가질 수 있었습니다.

타인이 나를 싫어하는 것도, 나를 좋아하는 것도 내가 관여할 일이 아닌 그 사람의 마음이라 여겨왔고, 그런 시선에 연연하지 않고 호연지기의 미덕을 기르고자 노력하며 살아왔습니다. 마찬가지로 누군가를 좋아하는 마음에 있어서도 재거나 따지지 않고 후회 없이 최선을 다해 내 마음을 표현하고, 만약 서로의 마음이 동하지 않는다면 미련 없이 털어내는 것 또한 제 몫이라고 생각해왔습니다.

그럼에도 응어리를 삼켜야하는 순간이 올 때마다, 제가 처한 상황을 이해해주는 영자님의 응원과, 방송 화면에는 다 담기지 못했던 경수님의 진심에 대한 확신이 있었기 때문에 그 안에서 버텨낼 힘을 얻었고 제가 지켜야할 본분과 감정에 충실할 수 있었습니다.

그간 부족한 제 모습을 있는 그대로 예쁘게 봐주시고 응원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

쏟아지는 응원의 DM과 댓글에 하나하나 답변을 드리지는 못했지만, 한 글자 한 글자 모두 가슴 깊이 새겼고, 따뜻한 진심이 와닿을 때마다 내내 마음이 뭉클하고 행복했습니다.

지나온 시간은 그 자리에 잘 묻어두고 이제는 제 일상과 삶에 충실하고자 합니다.

이제 경수와 순자는 솔로나라에서 나와 상준과 다은으로 서로 더 알아가고 속도를 조율하며 만남을 이어가보려고 합니다. 따뜻한 시선으로 지켜봐 주세요.

감사합니다.