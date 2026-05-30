강소라, 울써마지+세르프+보톡스 받았다 "관리는 돈과 시간에 비례"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 강소라가 피부과 시술 경험을 솔직하게 털어놓으며 현실적인 관리 철학을 전했다.

Advertisement

29일 강소라 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'에는 '성덕 강소라. 번따하고 싶었던 프로미스나인 채영님 실물 영접 후기'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 강소라는 그룹 프로미스나인 채영을 만나기 위해 헤어·메이크업숍을 찾으며 촬영을 준비했다. 이 과정에서 피부 관리 여부를 묻는 질문에 솔직한 답변을 내놨다.

강소라는 "저도 관리 받는다. 관리는 돈과 시간과 비례한다"라며 웃음을 자아냈다. 이어 "1년에 한 번이나 활동이 많을 때 두 번 정도 울쎄라를 받고, 최근에는 세르프를 받았다"고 구체적인 시술 경험까지 밝혔다.

Advertisement

그는 각 시술에 대해 "울쎄라는 얼굴 리프팅, 써마지는 피부 재생과 잔주름에 효과가 있고, 세르프는 울써마지를 합친 느낌"이라고 설명하며 이해를 도왔다.

Advertisement

가격대에 대한 질문에는 "가격대는 나간다"라며 솔직하게 답한 뒤, "저는 직업이 카메라 앞에 서는 거니까 이 정도 관리를 하는 거고, 그게 아닌 분들은 선택인 것 같다"고 자신의 기준을 덧붙였다.

또한 가장 만족도가 높은 시술로는 "보톡스"를 꼽았다. 그는 "꾸준히 맞고 있다. 집에서 미간을 많이 쓰다 보니 안 맞으면 디폴트로 '川'자가 생긴다"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

다만 "드라마 촬영 때는 표정 근육이 필요해서 보톡스를 맞지 않는다"고 덧붙이며 작품 활동을 고려한 현실적인 관리 방식을 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com