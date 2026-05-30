오상진♥김소영, 로맨틱 대신 '국밥집 열애설'…"어차피 결혼할 확신 있었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 오상진, 김소영 부부가 비밀연애 시절 열애설이 터졌던 당시의 황당하고도 유쾌한 비하인드를 털어놓았다.

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29일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 둘째 출산을 앞둔 두 사람이 과거 연애 시절을 회상하는 모습이 전파를 탔다.

이날 김소영은 "보통 연예인들 열애 사진은 되게 로맨틱하게 나오지 않냐"며 운을 뗀 뒤, "그런데 우리는 여의도 국밥집에서 나오다가 걸렸다"고 말해 시작부터 웃음을 안겼다.

특히 김소영은 최초로 열애설 엠바고가 터졌던 순간을 언급하며 오상진의 귀여운 허세를 폭로했다.

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김소영은 "기사가 난다고 해서 내가 '어떡하냐'고 불안해했더니, 남편이 '당황하지 마, 내가 이미 다 처리했다'라며 든든하게 안심시켜 주더라"고 당시를 회상했다.

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하지만 오상진의 호기로운 호언장담과 달리 결과는 반전이었다.

김소영은 "나중에 보니 처리한 건 아무것도 없었다. 칙칙한 무채색 옷을 입고 국밥집에서 걸어 나오는 사진이 그대로 전 국민에게 나갔다"고 폭로해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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이에 오상진은 민망한 듯 "저게 내가 처리한 결과물"이라고 너스레를 떨어 폭소를 더했다.

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그러면서도 오상진은 열애설 당시 당황하지 않고 당당했던 진짜 속내를 고백해 감동을 자아냈다. 오상진은 "사실 숨길 이유가 없었다. 어차피 소영이와 결혼할 생각이었고, 이미 확신이 있었던 상황"이라며 아내를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

이어 "결과적으로는 그 기사를 써주신 기자님 덕분에 우리가 결혼까지 골인하게 됐다. 우리 부부에겐 은인 같은 분"이라며 재치 있는 감사 인사를 전해 훈훈함을 더했다.

narusi@sportschosun.com