'이다인♥' 이승기, 딸 연예인 안 시키겠다더니 결국…"소리 낼 때마다 깜짝 놀라"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '불후의 명곡'에서 거미, 이승기, 이석훈이 연예인 DNA를 물려받은 2세들의 근황을 공개한다.

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KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(30일) 방송되는 758회는 K-POP 역사의 흐름 그 자체인 레전드들의 대표곡을 만든 천재 작곡가 김도훈의 명곡들을 재해석하는 '불후의 명곡-작곡가 김도훈 편 1부'로 꾸며진다. 이를 위해 바다, 거미, 이승기, 임진각(임한별X먼데이 키즈(이진성)X허각), 씨야(SEEYA), 케이윌, 이석훈, 박현규, ONEWE(원위), xikers(싸이커스)가 출격해 역대급 빅매치를 펼친다.

이 가운데 거미가 둘째 딸을 순산하고 100일 만에 '불후'에 출연해 이목을 집중시킨다. 거미는 조정석 닮은꼴로 알려진 둘째 딸의 근황을 전하며 "힘들지만 그 이상으로 찾아오는 행복이 있다. 울어도 예쁘고 웃어도 예쁘다"라고 밝혀 훈훈함을 자아낸다. 이와 함께 거미는 자녀들에게 엿보이는 연예인 DNA에 대해 꺼내놓는데 "첫째 딸이 제일 좋아하는 게 연기와 노래"라면서 "항상 거울로 표정 연기를 하고, 놀 때 무조건 역할극과 상황극을 해야 한다"라고 말해 웃음을 유발한다.

거미의 이야기를 시작으로 2세 토크가 이어지며 토크대기실 분위기가 한층 달아오른다. 이승기가 "아이가 연예계로 안 가길 바라는 마음인데, 소리를 낼 때마다 깜짝깜짝 놀란다"라면서 가수 아빠를 닮은 딸아이의 비상한 음색을 자랑하는 것. 이에 이석훈 역시 "아들이 아홉 살인데 확실히 끼가 있다. 요새는 집에서 애국가를 부르며 논다"라고 덧붙여 흥미를 높인다. 이때 김준현은 "이게 다 가수, 배우 딸이라서 그런다. 개그맨 딸들은 사진 찍으려고 '김치'하면 혓바닥부터 내민다"라고 하소연해 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

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한편 거미는 S.E.S.의 <Just A Feeling>을 재해석한다. 녹화 직전까지 무대에 오를 수 있을지 없을지 가늠하지 못할 정도로 컨디션이 좋지 않았던 거미는 응급실 투혼까지 불사해 준비한 공연을 완성했다고. 거미의 무대를 지켜본 케이윌은 "역시 거미 걱정은 하는 게 아니라"라며 넘사벽 가창력에 혀를 내둘렀다고 해, 거미의 열정과 투혼이 담긴 무대에 기대감이 고조된다.

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'불후의 명곡-작곡가 김도훈 편'은 오늘(30일) 1부에 이어 6월 6일(토) 2부로 2주 간 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com