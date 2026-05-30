'이다인♥' 이승기, 둘째 출산 앞두고 야망 폭발…"동료들 음이탈 했으면"

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[스포츠조선 이지현 기자] KBS2 '불후의 명곡'에서 이승기가 둘째 출산을 앞두고 야망을 드러냈다.

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KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(30일) 방송되는 758회는 K-POP 역사의 흐름 그 자체인 레전드들의 대표곡을 만든 천재 작곡가 김도훈의 명곡들을 재해석하는 '불후의 명곡-작곡가 김도훈 편 1부'로 꾸며진다. 이를 위해 바다, 거미, 이승기, 임진각(임한별X먼데이 키즈(이진성)X허각), 씨야(SEEYA), 케이윌, 이석훈, 박현규, ONEWE(원위), xikers(싸이커스)가 출격해 역대급 빅매치를 펼친다.

이 가운데 이승기가 경쟁자인 이진성과의 특별한 관계성을 자랑해 눈길을 끈다. 이진성이 이승기의 고등학교 선배라고 밝히는 것. 무엇보다 이승기는 "이진성 선배님이 저를 밴드부 보컬로 뽑아준 사람"이라며 고마움을 드러내는데, 이에 이진성은 "제가 고3이고 승기가 고1일 때 밴드를 하고 싶다고 오디션을 보러 왔었다. 노래를 듣고 뽑아야 하는데 비주얼 보고 이미 합격이었다. 고1 때도 지금의 모습 그대로였다"라고 밝혀 흥미를 높인다. 이때 김준현은 "다른 결이지만 정종철 씨가 KBS 공채 개그맨 시험장 문 열자마자 합격한 거랑 같은 상황 아니냐"라고 찰떡같은 비유를 날려 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

한편 이승기는 우승 트로피를 향한 야망으로 웃음을 자아낸다. 둘째 탄생을 앞두고 기념으로 '불후' 트로피를 얻고 싶다는 야심을 드러내면서 "여러분의 음이탈이 필요하다"라고 부탁과 호소를 펼치는 것. 급기야 이승기는 "후보정도 안될 정도로 여러분의 음이 3도 정도 떨어졌으면 좋겠다"라고 너스레를 떨어 배꼽을 잡게 만든다는 후문이다.

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그런가 하면 이날 이승기는 원곡자인 거미가 지켜보는 가운데 '친구라도 될 걸 그랬어'를 열창한다. 이승기의 진정성 어린 열창에 거미는 "지금껏 많은 남자 가수들의 커버를 봤지만, 승기 씨 버전이 최고였다"라며 극찬한다고. 이에 원곡자를 감동케 한 이승기가 염원하던 우승을 차지할 수 있을지 관심이 모인다.

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'불후의 명곡-작곡가 김도훈 편'은 오늘(30일) 1부에 이어 6월 6일(토) 2부로 2주 간 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com