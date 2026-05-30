도경완 "♥장윤정 따라잡으려 주식 샀다가 대폭락"…子 연우, 뜻밖의 현실 조언

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 도경완이 아들을 향해 "아빠 주식 떨어졌다"라며 하소연해 웃음을 안겼다.

Advertisement

30일 유튜브 채널 '도장TV'에는 "연우와 하영이는 어떻게 잘까?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 딸 하영 양은 "최근 학교에서 내가 손으로 이를 뺐다"라고 자랑하자, 도경완은 "대단하다. 병원비 아껴준 걸로 아빠 주식 사야겠다"라고 너스레를 떨었다. 이어 도경완이 "아빠 오늘 속상하다"라고 하자, 아들 연우 군은 "주식이 떨어졌냐"라고 물어 웃음을 안겼다.

당황한 도경완은 "오늘 대폭락. 엄청 떨어졌다. 많이 샀다"라면서 씁쓸한 표정을 지었다. 이어 그는 "아빠가 엄마를 따라잡을 수 있는 유일한 건 주식"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이때 연우 군의 아빠를 향한 현실적인 조언이 시선을 끌었다. 연우 군은 "따라잡지 말고 엄마한테 얻을 생각을 해라"라며 뜻밖의 조언을 건넨 것.

Advertisement

이에 도경완은 "엄마는 주지 않는다. 그리고 부부간에도 그렇게 막 줄 수 없다"라면서 "증여세가 있다"라면서 자연스럽게 아이들과의 대화를 경제 교육의 장으로 만들어 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com