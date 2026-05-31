조정석 "♥거미와 정신적 사랑 커, 남사친과 단둘이 술 마셔도 OK"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 조정석이 아내 거미를 향한 애정을 드러냈다.

Advertisement

29일 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'에서는 '거미는 안 그러는데…구독자 고민상담하다 열받은 조정석'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

조정석은 정상훈과 지인들을 만나 밸런스 게임을 진행했다. '정신적 바람vs육체적 바람' 질문에 조정석은 "육체적 바람이 낫다"고 꼽았다. 조정석은 "육체적 바람이 왜 차라리 낫냐면 정신적 바람은 나만의 피해가 아닐 거 같다. 한 가정이 무너지는 일이다. 육체적 바람도 무너지지만 내가 어떻게든 용서하고 재건하면 되지 않냐. 근데 정신적 바람은 돌아오지 않는다"며 "우리 아내와 나는 정신적 사랑이 꽤 크다. 그러다 보니 정신적 사랑이 누군가한테 용납이 안 된다"고 단호하게 말했다.

"내가 잠든 사이 친구와 아내가 단둘이 술 마시는 게 가능하냐"는 질문에 정상훈은 "어떤 친구냐에 따라 달라질 것"이라 답했다. 이에 조정석도 "이게 중요하다"며 "나는 일본의 내 친구가 출장을 간 사이 거미 씨가 일본의 어떤 행사 때문에 일본을 갔다. 그래서 둘이 일본에서 만나서 반갑게 한잔했다. 전혀 그런 것도 문제가 없다"고 밝혔다.

Advertisement

싸울 때 해결 방식에 대해서도 이야기했다. '싸우면 차단하는 애인vs끝까지 전화하는 애인'에서 후자를 택한 조정석은 "나는 바뀌었다. 원래는 차단한 애인이 더 싫었을 거 같은데 끝까지 전화하는 애인이 더 싫다"며 "내가 지연이(거미 본명)와 연애할 때 이 순간에 그걸 다 풀려고 했던 거 같다. 그러면서 나는 자아성찰을 했다. 지연이가 훨씬 더 그릇이 넓고 멋있는 연애를 했다. 나는 이제 바뀌었다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com