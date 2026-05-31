'권상우♥' 손태영, 미국살이에 언어 고충 "외국인 며느리 데려오면 안 볼 것"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손태영이 언어 고충에 대해 털어놨다.

Advertisement

31일 손태영의 유튜브 채널에서는 '베테랑 엄마 손태영이 오랜만에 갓난아기를 안으면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

지인인 영어선생님을 만나 데이트를 즐긴 손태영. 선생님은 손태영에게 "영어가 정말 쉽지 않고 안 는다. 근데 계속 써야 한다"고 고충을 이해했고 손태영은 "자주 써야 되는데 (뉴저지) 커뮤니티가 한국 분들이 많으니까 안 써도 살 수 있다. 근데 아이들 학교를 가거나 이러면 영어가 필요하지 않냐. 해놓으면 좋지. 근데 안 느는 게 문제다. 안 쓰니까"라고 토로했다.

선생님은 "영어 잘할 수 있는 방법은 연애밖에 없다"고 밝혔고 손태영은 "다시 태어나면"이라고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

이어 "아니면 며느리나 사위가 외국인이면"이라고 하다 "안 만나야 된다. (며느리에게) '오지 말거라' 할 것"이라 밝혀 웃음을 더했다.

Advertisement

손태영은 "리호가 제2외국어를 스페인어로 하는데 프랑스어 선생님이 마음에 든다더라. 언어를 많이 아는 건 정말 재산이라 생각한다. 다시 태어나면 언어 공부를 정말 열심히 하고 싶다"고 털어놨다.

이에 선생님은 "막 섞어 써라. 영어 단어를 막 넣어도 된다"고 조언했고 손태영은 "우리는 스파르타 식이지 않았냐. 주입식 교육이 안 좋다고 하는데 그때 배우 영어 단어만 기억난다"고 토로했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com