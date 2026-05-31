"오늘은 파리지앵입니다"…박은영, 손종원 꺾고 승리할까('냉부해')

사진 제공=JTBC

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[스포츠조선 안소윤 기자] '냉장고를 부탁해' 손종원과 박은영이 치열한 경쟁을 펼친다.

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31일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 연기부터 춤까지 모두 섭렵한 다재다능한 배우 이준영의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.

첫 번째 대결에서는 라멘에 진심인 이준영을 위해 샘킴과 정호영이 '초약식 라멘'을 선보인다. '냉부' 사상 최초 디스전을 벌인 샘킴은 "정호영은 아주 평범한 라멘을 만들 것"이라며 도발하고, 정호영 역시 "샘킴에게 저 별은 과분하다. 실력에 비해 운이 좋았던 것 같다"라고 맞받아치며 절친 사이 우정에 금이 가는 견제를 이어간다.

평소 오랜 시간 정성 들여 끓여야 하는 라멘을 단 15분 만에 완성하겠다고 나선 두 셰프의 대결이 시작되자, 짧은 시간에 어떻게 깊은 육수 맛을 구현할지 관심이 쏠린다. 이날 완성된 라멘을 맛본 이준영은 "짧은 시간 안에 이렇게 나올 수 있다는 게 충격적이다"라며 감탄을 아끼지 않는다.

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이어 중식 셰프로 변신한 손종원과 프렌치 셰프의 영혼이 깃든 박은영이 서로의 요리 장르를 바꿔 선보이며 팽팽한 대결을 예고한다. 손종원이 "사실 홍콩이 제2의 고향 같은 곳"이라며 자신감을 드러내자, 박은영 역시 "오늘 완전 파리지앵입니다"라고 응수하며 분위기를 끌어올린다. 또 손종원은 요리 전부터 범상치 않은 '도른자' 기운을 드러냈으나, 요리 제목을 외치자마자 주저앉아 현장을 웃음바다로 만든다. 이후 본격적인 요리가 시작되자 그동안 보지 못했던 중식도와 웍을 능숙하게 다루며 '중식의 혼'을 제대로 보여줬다는 후문이다.

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앞서 '에이미팍'의 이탈리안 대결 경험으로 자신감을 내비친 박은영은 요리 시작과 동시에 식재료를 미세 저울로 계량하고 핀셋을 사용하는 등 손종원에 완벽 빙의한다. 여기에 '봉주르', '메르시보꾸' 등 정체불명의 불어까지 쏟아내며 기세로 승부하는 '에이미팍'의 첫 프렌치 요리에 궁금증을 더한다.

한편 JTBC '냉장고를 부탁해'는 31일 오후 8시 50분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com