31기 순자, 왕따도 억울한데…"직장 괴롭힘·경찰 조사" 루머에 폭발

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 출연자 순자가 자신을 둘러싼 각종 루머에 대해 정면 반박하며 법적 대응을 예고했다.

Advertisement

순자는 31일 자신의 SNS 스토리를 통해 장문의 입장문을 게재했다.

그는 "현재 온라인 커뮤니티 등에서 유포되고 있는 저에 관한 내용들은 모두 전혀 사실이 아닌 허위 사실이자 거짓 선동"이라며 "근거 없는 루머의 생성 및 유포를 즉각 중단해 주시기 바란다"고 밝혔다.

이어 "저는 경찰서 등 수사기관에 공무나 개인적 혐의 등으로 방문하거나 조사를 받은 적이 전혀 없음을 분명히 한다"고 강조했다.

Advertisement

또한 자신이 근무 중인 출판사와 관련된 의혹에 대해서도 선을 그었다.

Advertisement

순자는 "출판사에 근무하며 타인을 괴롭히거나 부당하게 퇴사를 압박하거나 쫓아낸 사실이 결코 없다"고 주장했다.

그러면서 "허위 사실을 유포 중인 작성자는 익명성 뒤에 숨어 무책임한 거짓 선동을 하지 말고 저에게 직접 연락해 대화를 요청하라"고 강경한 입장을 드러냈다.

Advertisement

순자는 "이후에도 무분별한 억측과 악의적인 비방이 계속될 경우 허위 사실에 대한 법적 책임을 묻는 등 단호하게 대처할 것"이라며 법적 대응 방침을 밝혔다.

Advertisement

앞서 여성 출연자 옥순, 정희, 영숙이 순자를 두고 뒷담화하며 왕따 논란이 번져 후폭풍이 이어진 바 있다.

이후 31기 경수와 실제 연인으로 발전해 유일한 현실 커플로 주목받고 있다. 두 사람은 SNS를 통해 일상을 공유하며 이른바 '럽스타그램'을 이어가고 있다.

한편 순자는 최근 개인 SNS 팔로워 수 11만 명을 돌파하며 높은 관심을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com