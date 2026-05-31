박준금, 명품 가득 럭셔리집→금수저 고백 "생일에 자동차 선물 받아" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박준금이 '금수저설'에 대해 솔직하게 털어놨다.

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31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '60대 제니' 박준금의 집이 최초로 공개됐다.

이날 박준금의 집에는 탁재훈, 최진혁, 허경환이 방문했다. 세 사람은 화려하면서도 감각적인 인테리어가 돋보이는 박준금의 집 내부를 둘러보며 감탄을 쏟아냈다.

특히 박준금은 드레스룸만 두 개를 갖추고 있어 눈길을 끌었다. 입구에는 명품 박스가 가득 쌓여 있었고, 드레스룸에는 옷과 구두, 가방이 유명 편집숍을 연상케 할 정도로 깔끔하게 정리돼 있었다.

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박준금은 드레스룸을 두 개로 나눈 이유에 대해 "옷이 토해낼 정도로 많다"고 밝혔다. 이어 수많은 옷을 보관하기 위해 방문까지 떼어내고 드레스룸으로 활용하고 있다고 설명했다.

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박준금의 드레스룸을 구경하던 탁재훈은 세월의 흔적이 묻어 있는 오래된 명품 가방을 발견하고 놀라워했다. 이에 박준금은 "이혼하기 전에 샀다"며 쿨하게 답해 웃음을 자아냈다.

허경환은 "얼핏 봐도 순간적으로 갑자기 명품 모은 게 아니라 어릴 때부터 부유하지 않았나라는 느낌이 든다"고 말했고, 최진혁은 "금수저 설도 있었다"고 거들었다.

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이에 박준금은 "어릴 때는 잘사는 집이 아니었다. 엄마가 결혼했을 때는 수저 두 짝밖에 없었다더라"며 "고생을 많이 하셨는데 내가 26세 때 엄마가 병이 나서 돌아가셨다. 이후에 아버지가 돈을 잘 버셨다. 어머니는 호강도 못하고 오히려 딸들이 호강했다"고 털어놨다.

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1980년대에 철강 사업으로 성공한 아버지 덕을 봤다는 박준금은 "아버지가 경상도 분이라 무뚝뚝하시다. 그런데 어느 날 소파에 키를 던지시더니 '주차장에 나가봐'라고 해서 나갔더니 생일 선물로 각그랜저를 사주셨다. 너무 좋아서 그거 타고 12시까지 디스코텍에 가고 신났었다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.