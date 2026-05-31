류수영, ♥박하선과 셀프 웨딩촬영 "직접 삼각대 놓고 찍어..사랑 깊어져" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 류수영이 아내 박하선과의 셀프 웨딩 촬영 비하인드를 공개했다.

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31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 뮤지컬 '그날들'의 새 주인공으로 발탁된 윤시윤, 최진혁과 함께 출연하는 류수영의 모습이 그려졌다.

이날 윤시윤은 최진혁, 류수영을 자신이 마련한 아지트로 초대했다. 이에 최진혁은 류수영에게 아내 박하선의 외박 허락을 받았는지 물었다. 그러자 류수영은 "안 된다. 결혼하면 당일 외박은 이혼이다. 그건 안 된다"고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.

윤시윤은 "수영이 형은 연습 후에는 아기 보러 집에 먼저 간다. 너무 가정적"이라며 "형을 조금이라도 쉬게 해주고 싶었다"며 아지트에 초대한 이유를 밝혔다. 이를 들은 류수영은 "맥주 같은 건 없냐"며 반가워해 웃음을 안겼다.

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이후 세 사람은 루프탑에서 기념사진을 촬영했다. 윤시윤이 찍어준 사진을 확인한 류수영은 "머그샷 같다. 이렇게 찍으면 안 된다"라며 "너희가 결혼 생각이 있다면 사진을 잘 찍어야 한다"고 조언했다.

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이어 "나도 아내 사진 찍었다가 잘 못 찍으면 아내가 '애정이 식었구나'라고 한다. 왜냐하면 나는 아내의 웨딩사진도 직접 찍어줬다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

류수영은 "삼각대 놓고 찍었다. 우리 집에도 사진이 붙어 있는데 추억이 됐다"며 "전문가만큼 찍는 건 아니지만 삼각대 놓고 둘이 웨딩사진 찍으면 사랑이 깊어지고 NG컷도 재밌다"고 말했다.