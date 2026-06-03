박명수, 유튜브 수익 공개 "'무도' 때와 비슷, 유튜브로 돈 많이 번다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 박명수가 유튜브 수익을 밝혔다.

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2일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '이런 여사친 남사친이면 가능? 명수x혜련 티키타카 (명수 짝사랑썰, 나이트썰, 무도 재결합)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

조혜련과 이경실은 박명수에게 유튜브에 대한 고민을 털어놨다. 박명수는 171만 명이 넘는 구독자를 보유한 채널 '할명수'에 출연 중이다.

조혜련은 "170만 유튜버가 보기에 우리 '신여성'은 어떠냐 방향이 괜찮은 거 같냐"고 물었고 이경실은 "구독들을 안 눌러주시더라. 왜 구독을 안 누를까"라고 고민했다.

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이에 박명수는 "사람들은 남이 잘 되고 못 되고 누르고 이런 걸 안 좋아한다. 세간의 이슈나 그런 거에 관심이 있는 것"이라며 "시청자나 구독자들은 냉정하다. 내 것도 재미 없으면 (조회수가) 잘 안 나온다"고 밝혔다.

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박명수는 유튜브 시작 계기에 대해 "처음에는 돈 안 된다고 안 했다. '유튜브가 뭐야?' 했는데 요즘은 레거시 미디어(기성 매체)보다는 새로운 플랫폼이 화제가 되니까 해야겠다는 생각이 들더라"라고 밝혔다.

이에 이선민이 "그러기에는 '무한도전' 한창 하실 때보다 수익적으로나 차이가 나지 않냐"고 물었지만 박명수는 "아니다. 비슷하다. 유튜브에서 돈 많이 번다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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그러자 이선민은 "레거시에 대한 미련은 아예 없으시냐"고 물었고 박명수는 "레거시가 어느 한편으로는 중요하다"고 밝혔다. 박명수가 이야기하던 중 조혜련은 "레거시가 뭐냐"고 물었고 박명수는 "레거시도 모르면 너도 그만해라"라고 타박해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com