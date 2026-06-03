'정성윤♥' 김미려, 12살 딸과 19금 'SNL' 함께 시청.."성교육 거침없이 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 김미려가 초등 자녀와 19금 예능 'SNL 코리아'를 함께 본다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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2일 '문천식의 매겨드립니다' 유튜브 채널에는 '부부관계 전문가?! 김미려의 무엇이든 물어보살'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김미려는 자신의 19금 입담을 언급, "사람들이 아이 보기 안 창피하냐고 하더라. 근데 저는 성교육도 거침없이 한다"라고 말했다. 이어 초등학생 자녀와 19세 이상 시청 등급인 예능 'SNL 코리아'를 함께 본다고 밝혔다.

김미려는 "(자녀와) 'SNL 코리아'를 함께 보며 웃는다. 아이가 그 (웃음) 포인트들을 다 안다. 짤이 도니까 애들이 다 보더라"라고 말했다. 이어 "8살 아들은 월경에 대해 다 알고 있다. 월경 하는 이유에 대해 설명했고 엄마는 머지않아 완경을 할 거라면서 완경에 대해서도 설명했다"라고 말했다.

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김미려는 앞서 아이들에게 부부관계 장면을 들켰다며 폭탄 고백을 하기도 했다. 그는 "아이들이 자고 있는 줄 알고 시작했는데 갑자기 발소리가 들렸다. 이불만 덮고 '엄마 아빠 싸웠다'고 둘러댔다. 하지만 아이들에게 화낸 게 미안해 딸에게 솔직하게 말했다"라고 밝혔다.

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한편 김미려는 2013년 배우 정성윤과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com