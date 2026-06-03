유선호 빠진 '1박2일' 새 포스터 공개..이용진·이기택과 6인 체제 완성[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 예능프로그램 '1박 2일'이 새 멤버 합류와 함께 새로운 출발을 알렸다.

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3일 KBS 2TV '1박 2일' 측은 공식 홈페이지를 새롭게 단장하고, 완전체 단체 프로필 사진을 공개하며 본격적인 새 시즌 분위기를 예열했다.

공개된 사진에는 기존 멤버인 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘을 비롯해 새롭게 합류한 이용진, 이기택이 한자리에 모여 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 여섯 멤버는 나란히 카메라를 바라보며 밝고 유쾌한 에너지를 발산, 앞으로 선보일 새로운 호흡에 대한 기대감을 높였다.

특히 새 단장을 마친 홈페이지와 함께 공개된 단체 사진은 한층 젊고 활기찬 분위기를 자아낸다. 기존 멤버들의 탄탄한 팀워크에 이용진과 이기택이 합류하면서 어떤 색다른 케미스트리를 만들어낼지 관심이 쏠리고 있다.

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최근 '1박 2일'은 코미디언 조세호, 배우 유선호의 하차 이후 새로운 변화를 준비해왔다. 그리고 그 빈자리를 이용진과 이기택이 채우며 다시 한 번 6인 체제를 완성하게 됐다. 예능에서 독보적인 입담과 순발력을 자랑하는 이용진과, 신선한 얼굴로 새로운 활력을 불어넣을 이기택의 합류는 프로그램 전반에 새로운 긴장감과 기대를 더하고 있다.

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한편 KBS2 '1박 2일'은 대한민국을 대표하는 야외 버라이어티 프로그램으로, 전국 방방곡곡을 누비며 웃음과 감동을 전해왔다. 새로운 멤버들과 함께 다시 출발선에 선 이들이 앞으로 어떤 여행과 이야기를 써 내려갈지 관심이 모인다.

매주 일요일 오후 6시 10분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com