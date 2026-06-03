"유부녀지만 사귀었다" MC몽, 차가원과 '불륜 자백' 문자 공개 "도박도 같이 해" ('PD수첩')

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 MC몽이 차가원과의 관계를 언급한 것으로 추정되는 문자 메시지가 공개되면서 파장이 일고 있다.

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2일 방송된 MBC 시사교양 프로그램 'PD수첩'에서는 차가원 회장, MC몽을 둘러싼 각종 논란이 다뤄졌다.

이날 'PD수첩'은 유명 건설 시행사 대표이자 차가원 회장의 작은 아버지 A씨를 만났다

A씨는 MC몽이 보내온 문자 한 통이 모든 일에 시작이었다고 주장했다. 그러면서 A씨는 MC몽으로부터 받은 메시지를 공개했다.

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공개된 메시지에 따르면 MC몽은 A씨에게 "저 가원이랑 사귀었습니다. 3년 전 사귀자고 해서 고민 끝에 사귀었습니다. 유부녀이지만 이혼 한다는 말에 그리고 너무 챙겨주고 지켜주는 마음이 감사해서 그랬다"라며 불륜 관계를 인정하는 듯한 발언을 했다.

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MC몽은 또 자신이 차 회장과 도박을 하고 다녔으며, 도박 빚을 차 회장이 갚아줬다고도 했다.

며칠 후 MC몽이 직접 찾아왔는 A씨는 제작진에게 "MC몽이 와서 '차가원과 사귀는 사이다. 자기는 회사 떠난다. 차가원한테 뺏겼다. 자기는 이거를 언론에 퍼뜨릴 거다'라고 했다"라면서 "MC몽이 공갈치러 온 거다. 협박하러 온거다. '네 조카가 나 죽이려고 하니 너가 막으라'고 공갈치러 온 거다"라고 주장했다.

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또한 차가원 회장이 MC몽에게 고가의 외제차와 50억원 상당의 고가 시계까지 선물했다는 의혹도 제기됐다.

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이에 대해 A씨는 "이거 보고 깜짝 놀랐다. 차가원이나 나는 로열패밀리가 아니다"라고 말했다. 회사 10% 투자자로서 그때부터 회사 재정상태를 파악하기 시작했다는 A씨는 "가만히 있으면 공범이 될 것 같아 뒷조사를 시작했다. 그때부터 차원이가 나를 공격하게 됐다"라고 밝혔다.

제작진에 따르면 A씨는 차 회장이 MC몽에게 쓴 돈이 300억 원이 된다고 추정했다. 이와 관련해 차 회장은 "MC몽이 여러가지 사유로 2021년도인가 2022년부터 돈을 빌려가기 시작했다. 개인으로 했지 법인의 돈은 절대 아니다"라고 선을 그었다.

한편 앞서 MC몽과 차가원 측은 불륜설을 전면 부인한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com