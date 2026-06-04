류이서, 시험관주사 맞다 아찔 사고.."전진이 잘못 빼 살가죽 들려, '팅' 소리"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 신화 전진의 아내 류이서가 2세를 향한 시험관 시술 과정을 공개하며 진솔한 심경을 전했다.

Advertisement

4일 류이서의 유튜브 채널에는 '시험관 중 제일 아프다는 난자 채취 도전한 류이서 (그리고 전진의 속마음)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 류이서가 시험관 시술을 위해 병원을 오가며 주사를 맞고 난자 채취에 도전하는 모습이 담겼다.

이날 류이서는 "지금 시험관을 다시 시작하러 병원에 가고 있다"며 시술 과정을 공개했다. 그는 과배란 유도 주사를 직접 맞는 모습까지 보여주며 "제 살에 주사 바늘을 찌른다는 게 쉽지 않다"고 털어놨다.

Advertisement

남편 전진의 도움도 언급했다. 류이서는 "아픈 기억이 있다. 저도 제 살에다가 주사 바늘을 찌른다는게 무섭더라. 그래서 남편이 대신 주사를 놔준 적이 있다"며 "당시 남편이 운동 갔다 왔는데 무거운 아령을 들다가 가벼운 작은 주사를 들어서 그런지 주사를 넣었다가 빨리 수평으로 빼야하는데 손이 흔들렸나보다. 그래서 살가죽을 들리게 뺐다. 살이 들리면서 소리가 '팅~'하고 났다. 바늘이 걸려서 '팅' 소리가 난거다. 둘다 놀래서 아무말 안하고 서로를 쳐다봤다"고 회상했다.

Advertisement

이후 류이서는 수차례 난임센터를 방문하며 난포 상태를 점검했고, 난자 채취를 앞두고 추가 주사와 배양 PRP 시술까지 받았다. 난자 채취를 마친 뒤에는 "저번보다 조금 더 아픈 것 같다. 생리통처럼 배가 아프고 해롱해롱하다"고 솔직한 상태를 전했다.

류이서는 이후 결과도 공개했다. 그는 "난자 채취 후 2주 정도 지났다"며 "저는 3일 배양으로 난자 2개를 동결했다"고 밝혔다. 이어 "배아가 자라기에 가장 좋은 환경은 엄마 몸속이라는 의사 선생님의 설명을 듣고 동결을 결정했다"며 "회복 후 두세 달 뒤 이식을 시도해볼 예정"이라고 설명했다.

Advertisement

특히 류이서는 촬영된 영상을 다시 보던 중 눈물을 보이기도 했다. 그는 "남편이 찍어놓은 영상을 보는데 갑자기 눈물이 났다"며 "특별한 말을 한 것도 아닌데 혼자 힘들게 주사를 맞고 들어가는 내 모습을 보니 여러 감정이 들었다"고 털어놨다.

Advertisement

전진 역시 "와이프가 혼자 주사를 맞고 들어가는 모습을 보면 기분이 좋지 않다"며 아내를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

끝으로 류이서는 "저처럼 아기를 갖기 위해 노력하는 분들이 영상을 보며 희망을 가졌으면 좋겠다"며 "몸도 마음도 지치겠지만 함께 이겨내 좋은 결과를 얻었으면 한다"고 응원의 메시지를 전했다.

한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했다.

jyn2011@sportschosun.com