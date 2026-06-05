장근석, 하지원 짝사랑 고백 "사랑했다고 직접 고백, 사귀자면 사귀었을 것" ('옥문아')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '옥문아' 장근석이 하지원에 대한 짝사랑을 고백했다.

Advertisement

5일 방송된 KBS2 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'에서는 배우 장근석이 출연했다.

'아시아 프린스'라는 수식어는 장근석이 먼저 만든 것이라고. 장근석은 "그 당시에는 한류스타라고 많이 불렀다. 그게 저한테는 뭔가 개성이 없어 보이더라. 뭘로 지어야 할까 생각하다가 나와서 '아시아 프린스입니다'라고 즉흥적으로 얘기했다. 그 이후에 기사가 '아시아 프린스'로 나왔다"고 밝혔다.

SBS '미남이시네요'로 한류 열풍을 일으킨 장근석은 "원래 꿈도 일본에서 데뷔를 하는 거였다. 그 전부터 준비를 하고 있었는데 그 드라마가 기폭제가 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

하지만 제일 기억에 남는 작품은 '황진이'라고. 장근석은 "그때는 정말 치열하게 이 작품 아니면 배우 인생을 못할 수도 있다 생각했다. 어린이 드라마 하고 바로 황진이였다. 지금 제대로 점프를 못하면 내 인생에는 기회가 없을 수도 있다는 생각을 했다"고 밝혔다.

Advertisement

그때 하지원과 첫 키스신을 찍었다는 장근석. 장근석은 "심장 쿵쾅거리고 난리가 났다. 그때가 20살이었다"고 당시를 떠올렸다. 당시 장근석은 하지원을 실제로 좋아했다며 "누나한테도 얘기했다. 10년 지나서 다시 얘기했을 때 방송에서 누나 정말 좋아했다고, 사랑했다고 밝혔다"고 고백했다. 이에 홍진경은 "하지원이 사귀자 하면 사귀었을 거냐"고 물었고 장근석은 설렌다. 사귈 수 있었을 것"이라며 솔직히 밝혔다.

그러면서 장근석은 "배우 분들은 모르실 수도 있지만 편집실에선 다 안다. 편집실에서는 '사귀네', '뭐 있네' 티가 난다"고 밝혔다.

Advertisement

이후 '베토벤 바이러스'에 출연하며 또 한 번 히트를 친 장근석. 하지만 장근석은 당시를 후회한다며 "그때 남자병에 걸렸다. 괜히 운동해서 뭘 해도 힘이 다 들어있다. 센척하려고"라며 "그때 하늘 같은 김명민 선배를 만났는데 지고 싶지가 않더라. 명민이 형이랑 사적인 대화를 나눈 적이 없고 식사도 같이 했다. 제가 긴장감을 유지하고 싶어서 거리를 뒀다. 지금 다시 그때였다면 '이 부분에서는 좀 봐주세요'하고 알려달라고 할 텐데 왜 그렇게 이상한 병 걸려서 그랬는지"라고 후회했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com