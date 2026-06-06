엔씨 '아이온2', SGF 2026 출격…9월 글로벌 출시 예고

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엔씨의 MMORPG '아이온2'가 글로벌 무대에 모습을 드러냈다.

엔씨는 미국 LA에서 진행된 글로벌 게임쇼 '서머 게임 페스트(SGF) 2026'에 '아이온2'를 출품하고 신규 트레일러를 공개했다고 6일 밝혔다. '아이온2'는 오는 9월 북미와 남미, 유럽, 아시아 지역에 PC 플랫폼으로 출시될 예정이다. 서비스 플랫폼은 스팀과 퍼플이다.

엔씨는 6일부터 8일까지 진행되는 비공개 행사 'SGF 플레이 데이즈'에서 글로벌 미디어와 콘텐츠 크리에이터를 대상으로 시연을 진행한다고 전했다. 현장에서는 비행과 공중 전투를 비롯해 클래스 시스템, 커스터마이징, 오픈월드 PvP 등 게임의 핵심 콘텐츠를 선보인다. 특히 원작 '아이온'의 상징으로 꼽히는 비행 전투 시스템과 대규모 이용자 간 경쟁 콘텐츠를 앞세워 글로벌 이용자 공략에 나선다는 계획이다.

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엔씨는 글로벌 브랜드 사이트를 통해 뉴스레터 구독 이벤트도 진행한다. 구독자에게는 게임 출시 후 사용할 수 있는 펫 '파가티'와 함께 '코누티 일꾼', '파피스', '검은연기 무르트', '은빛칼날 로탄' 가운데 하나를 선택해 받을 수 있는 보상을 제공한다. 엔씨는 SGF 참가를 시작으로 글로벌 이용자 접점을 확대하고, 출시 전까지 다양한 정보를 순차 공개할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com