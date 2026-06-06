"동생 NCT 도영이 차 사줬다"…공명, '집안 통장 서열 1위' 스케일에 유재석도 기절초풍

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 공명이 동생인 NCT 도영에게 받은 특별한 생일 선물을 공개했다.

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6일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 콘텐츠 '핑계고'에는 영화 '남편들'의 배우 진선규, 공명, 이다희, 윤경호가 게스트로 출연했다.

이날 공명은 지난 5월 생일을 맞아 동생 도영으로부터 큰 선물을 받았다고 털어놨다. 그는 "동생이 큰 선물 하나 해줬다"고 운을 뗐고, 이에 유재석과 동료들이 궁금해하자 "군대에 있는 동생이 차를 사줬다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

공명은 "차를 사주면서 동생이 '형, 어디 가서 한 번 얘기해야지?'라고 하더라"며 웃었다. 이어 "저희 집안의 회장님, 너무 감사드립니다. 오래오래 아끼면서 타겠습니다"라고 동생을 향한 고마움을 전했다. 앞서 공명은 한 방송에서 "수입은 동생이 많다. 가족끼리 도영이를 '대표님'이라고 부른다"며 '집안 통장 서열 1위'라고 밝힌 바 있다.

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이를 들은 유재석은 연신 감탄을 쏟아냈다. 특히 유재석은 "돈이 있어도 쉽지 않은 일"이라며 "형이 쉬고 있는 것도 아니고 열심히 활동하고 있는데도 차를 선물한다는 건 마음이 있어야 가능한 것"이라고 말했다.

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윤경호 역시 "동생이 돈이 많고 형이 돈이 많고를 떠나서 마음이 중요한 것"이라며 "형이 평소에 잘해주니까 보답하고 싶은 마음 아니겠냐"고 거들었다.

공명은 현재 군 복무 중인 도영을 향한 애틋한 마음도 드러냈다. 그는 "요즘에는 아침에 일어나면 강원도에 있는 동생에게 인사한다"며 "건강하게 잘 복귀하기를 바라는 마음"이라고 말해 웃음을 더했다. 이에 유재석은 "도영이 참 멋있다"고 칭찬했고, 형제를 향한 훈훈한 분위기가 이어졌다.

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olzllovely@sportschosun.com