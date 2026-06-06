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윤남노, 6억 대출에 결국 동냥밥 "돈 없어...콜라값도 아까워" ('전참시')

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윤남노, 6억 대출에 결국 동냥밥 "돈 없어...콜라값도 아까워" ('전참시')

[스포츠조선 정안지 기자] 윤남노 셰프가 가게 오픈을 위해 무려 6억 대출받았다고 털어놨다.

6일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 빚 6억을 얻고 '초보 사장'으로 거듭난 윤남노 셰프의 첫 가게 오픈날이 공개됐다.

영상 속 윤남노는 요식업 선배인 지인이 운영 중인 브런치 카페를 찾아 "너무 힘들다"라며 현실적인 자영업자의 고충을 털어놨다.

그는 "어제 와인 셀러 꽉 채웠다. '이러니까 돈이 없지'라는 생각이 들더라"고 말했다. 이에 지인은 "대출 얼마나 받았냐"라고 물었고, 윤남노는 "6억"이라고 말해 놀라움을 안겼다.

윤남노와 함께 일하게 된 후배 셰프 김태엽은 "4월 말 가게 오픈을 준비하고 있다"라면서 "요즘에 동냥밥을 먹으러 다닌다. 금전적으로 굉장히 힘들어하셔서 셰프님 친한 형님이나 다른 셰프님들한테 밥을 얻어먹고 있다"라고 말해 눈길을 끌었다.

윤남노, 6억 대출에 결국 동냥밥 "돈 없어...콜라값도 아까워" ('전참시')

잠시 후 김태엽과 또 다른 후배 셰프들까지 카페에 합류했다. 김태엽은 "출근하기 전에 같이 일하는 친구들과 모여서 밥을 얻어먹으러 왔다"라고 설명했다. 이어 그는 "원래 남노 셰프가 밥도 잘 사주셨다"라고 했고, 또 다른 후배 셰프는 "요즘 밥 사주실 때마다 망설이는 모습을 보면 진짜 돈이 없으신 것 같다"라고 말했다.

이에 윤남노는 "후배들과 밥을 먹을 때 콜라 시키는 게 갑자기 너무 아깝더라. 예전에는 '음료 다 마셔'라고 했는데, 요즘에는 한 번씩 '이 타이밍에 콜라 마셔야 하냐'라고 한다"라고 솔직하게 털어놨다. 그러면서 "애들이 한 번 오면 콜라를 6캔씩 마신다"라고 하소연해 폭소를 유발했다.

특히 윤남노는 동냥밥 지도를 공개한 뒤 "막창집에 갔는데 돈 안 받고 그냥 가라고 하시더라"면서 감사한 마음을 전하자, 전현무는 "잘하고 살았다"라고 말했다.

anjee85@sportschosun.com

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