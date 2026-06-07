박건욱, 조작 논란 사과 후 또 구설수..생방송 태도까지 지적받았다

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 박건욱이 팬사인회 논란에 이어 생방송 태도 문제로 다시 도마 위에 올랐다.

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지난 5일 Mnet 공식 유튜브 채널에는 '엠카운트다운' MC석 비하인드 영상이 공개됐다. 해당 영상은 본 방송 화면이 아닌 생방송 당시 MC석의 모습을 별도로 담은 직캠 영상이다.

영상에서 박건욱은 킥플립 계훈, 트레저 소정환과 함께 MC를 맡아 팬들에게 손을 흔들고 인사를 건네는 등 적극적으로 소통했다. 그러나 방송 종료 직후 포착된 일부 장면이 온라인상에서 논란으로 번졌다.

당시 게스트로 출연한 NCT WISH 멤버들이 인터뷰를 마친 뒤 MC들에게 인사를 건넸지만, 박건욱이 이를 제대로 받아주지 않은 채 몸을 돌리는 모습이 영상에 담겼기 때문이다. 같은 순간 다른 MC들이 함께 인사하는 모습과 대비되면서 일부 팬들의 지적이 이어졌다.

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여기에 박건욱이 손에 들고 있던 물건을 바닥으로 던지는 듯한 행동을 보인 뒤 발로 차는 제스처를 취한 장면도 화제가 됐다. 해당 모습은 최근 온라인 커뮤니티를 통해 확산된 '안전 고깔 발차기' 영상과 맞물리며 비판 여론을 키웠다.

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앞서 공개된 영상에는 박건욱이 차량에서 내린 뒤 주차장에 설치된 안전 고깔을 발로 차고 지나가는 모습이 담겨 공중도덕 논란에 휩싸인 바 있다. 다만 이에 대해서는 별도의 입장을 밝히지 않은 상태다.

한편 박건욱은 최근 팬사인회 이벤트 과정에서 불거진 공정성 논란과 관련해서는 사과문을 게재했다. 그는 팬 소통 플랫폼을 통해 "더 신중하게 판단하고 행동했어야 했는데 그러지 못했다"며 "혼란과 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

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이어 "팬들의 마음에 걸맞은 모습을 보여드리지 못해 죄송하다"며 "이번 일을 가볍게 여기지 않고 반성하겠다"고 덧붙였다.

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tokkig@sportschosun.com