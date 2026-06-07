[공식]'피겨 왕자' 차준환, 시트콤으로 17년만 연기 복귀?…"'궁전랜드' 긍정 검토"

차준환. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] '피겨 왕자' 차준환이 빙판을 넘어 안방극장으로 향할 전망이다.

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차준환 소속사 판타지오는 7일 스포츠조선에 차준환 tvN 새 시트콤 '궁전랜드' 출연설과 관련해 "출연을 긍정 검토 중"이라고 밝혔다.

'궁전랜드'는 놀이공원 아르바이트생들이 기숙사에서 함께 생활하며 벌어지는 일상을 그린 시트콤이다. 차준환의 출연이 성사될 경우 약 17년 만의 연기 복귀가 된다.

차준환은 피겨 선수로 이름을 알리기 전 아역 배우로 먼저 연예계에 발을 들였다. 2006년 MBC 창사특집극 '기적'으로 데뷔한 뒤 MBC '밤이면 밤마다', MBC '돌아온 일지매', KBS2 '그저 바라보다가' 등에 출연하며 활동했다.

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특히 '돌아온 일지매'에서는 배우 정일우의 아역 연기로 대중의 눈도장을 받은 바 있다.

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이후 피겨스케이팅에 전념한 차준환은 한국 남자 피겨의 간판선수로 성장했다. 2018년 평창 동계올림픽에 만 17세 나이로 출전했고, 2022년 베이징 동계올림픽 5위에 이어 2026 밀라노, 코르티나담페초 동계올림픽에서는 4위에 오르며 한국 남자 싱글 역대 최고 성적을 기록했다.

2025년 하얼빈 동계아시안게임에서는 금메달을 차지하며 정상급 선수로 자리매김했다.

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차준환은 지난 4월 판타지오와 전속계약을 체결하며 활동 영역 확장을 예고했다. 일각에서는 연기 활동 소식과 함께 은퇴 가능성도 제기됐지만, 소속사는 "선수 은퇴는 아니다"라고 선을 그은 상황이다.

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다만, 선수 생활을 이어가는 동시에 새로운 분야에 동시에 도전할 가능성을 열어둔 것으로 보인다.

차준환은 지난해 한 방송에서 배우 복귀 가능성에 대해 "아역배우를 하다가 전향한 사례라 다 못 해본 것 같다. 나중에 기회가 되면 은퇴 후 배우에 도전해 보고 싶다"고 밝히기도 했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com