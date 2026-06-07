"31세에 암 진단"...박소담, 목소리 잃고 배우 은퇴까지 고민했던 진짜 이유 (백반기행)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 박소담이 31세에 겪었던 갑상샘암 투병 당시의 심경과 회복 이후의 변화된 삶을 솔직하게 털어놨다.

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7일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 허영만과 박소담이 함께 초여름 녹음이 가득한 경기도 양평의 맛집을 찾아 자연 속 여정을 이어갔다.

이날 허영만은 만 31세에 암투병을 한 박소담에 "암 같은 거는 나이가 들어서 생기는 거 아니냐. 근데 젊은 나이에 그런 게 생겼다"라며 안타까워 했다.

갑작스럽게 찾아온 투병의 시간에 대해 박소담은 당시의 불안과 혼란을 담담히 고백했다. 그는 "겁이 많이 났다. '나 이런 사람이 아닌데 왜 사람을 만나기가 싫지'라는 생각이 들었다"며 예상치 못한 감정 변화가 있었다고 밝혔다.

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특히 배우로서 치명적일 수 있었던 '목소리'의 변화'에 대한 고통도 전했다. 박소담은 "내가 과연 배우를 계속할 수 있을까? 싶었다. 왜냐하면 배우는 다양한 시간을 낼 수 있어야 한다. 그 위축된 시간이 지나고 나서야 진정으로 저를 보게 된 것 같다다"고 털어놨다.

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하지만 그는 좌절 대신 회복과 변화의 시간을 선택했다. 3년간의 투병 끝에 박소담은 영화 '유령'으로 복귀하며 다시 배우로서의 활동을 이어갔다.

이후 그는 스스로에게 새로운 도전을 주기 위해 긴 여행을 떠났다고 밝혔다.

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박소담은 "수술 후 '지금껏 안 해본 걸 해보자'는 생각이 들었다"며 "혼자 34일 동안 유럽 여행을 다녀왔다. 아이슬란드에서 오로라도 보고, 자동차를 렌트해 한 달 동안 직접 운전하며 여행했다"고 말했다.

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여행 중 겪은 뜻밖의 따뜻한 경험도 전했다. 그는 "타이어 공기압 문제로 카센터를 찾았는데, 혼자 여행 온 것을 보고 '행운을 빈다'며 무료로 수리를 해줬다"며 현지에서 받은 도움에 감사를 전했다.

이어 "오로라를 보면서 '내가 아프지 않았다면 이런 도전을 했을까'라는 생각이 들었다"며 "그 시간들이 지금의 나를 더 단단하게 만들어준 것 같다"고 덧붙였다.

갑작스러운 질병과 긴 회복의 시간을 지나 다시 일상과 연기 활동으로 돌아온 박소담의 고백은 시청자들에게 깊은 울림을 남겼다.

shyun@sportschosun.com