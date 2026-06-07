박소담 "삭발에 피칠갑, '쟤를 누가 데려가냐' 소리 들어"..대선배들의 매운맛 농담

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 박소담이 영화 촬영 당시의 치열했던 연기 과정과 대선배들과의 호흡을 솔직하게 털어놨다.

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7일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 허영만과 박소담이 초여름 녹음이 가득한 경기도 양평의 맛집을 찾았다.

이날 허영만은 영화 '기생충'에서 송강호와, '검은사제들'에서 김윤석·강동원 등 내로라하는 배우들과 함께 연기했던 박소담에게 "대선배들 사이에서 자신의 위치를 잡는 비결이 무엇이냐"고 물었다.

이에 박소담은 "선배님들이 늘 '우리는 선배이지만 같이 가는 동료다'라고 말씀해주셨다"며 "그래서 현장에서 많이 배우고, 모를 때는 항상 여쭤보면서 연기했다"고 밝혔다.

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특히 영화 '검은사제들' 촬영 당시의 고강도 연기 비하인드도 공개됐다. 박소담은 "극 중에서 팔다리가 묶인 상태로 3~4주 동안 촬영했다"며 "나중에는 김윤석 선배님이 직접 케이블타이를 챙겨서 묶어주시고 풀어주시고 했다"고 회상했다. 실제로 장기간 이어진 제한된 자세 속 촬영은 육체적으로도 쉽지 않았던 작업이었다고 전했다.

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또한 그는 해당 작품을 위해 삭발까지 감행했던 당시를 떠올리며 "머리를 밀고 피칠갑을 한 상태로 촬영장에 가면 선배님들이 '쟤를 누가 데려가냐, 이걸 어떻게 하냐'며 농담을 하셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

그러면서도 박소담은 "그런데 진짜 선배님들이 안 계셨으면 침대에 누워 있는 그 상태를 어떻게 버텼겠나 싶다"며 "많은 도움과 배려 속에서 촬영을 끝낼 수 있었다"고 고마움을 전했다.

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shyun@sportschosun.com