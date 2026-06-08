쌍둥이 아빠인데...손민수, '휠체어 신세' 결국 수술대 오른다 "아내에 미안"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 손민수가 갑작스러운 무릎 부상으로 전방십자인대 파열 진단을 받으며, 아내 임라라가 사실상 '독박육아' 위기에 놓였다.

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7일 유튜브 채널 '엔조이커플'에는 '앞으로 혼자 육아 예정입니다…'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손민수는 "스트레스 해소하려고 운동을 했다가 무릎을 다쳤다"라며 "라라한테 가면 진짜 혼날 것 같다"고 난감한 상황을 전했다. 이후 그는 통증이 심해 제대로 걷기 어려운 상태가 됐고, 병원 방문을 고민하며 집으로 향했다.

손민수는 가족에게 조심스럽게 부상 사실을 알렸고, 임라라는 "이제 평생 축구 못할 줄 알아라"라며 한숨을 내쉬면서도 걱정을 감추지 못했다.

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그는 "무릎에서 '뚝' 소리가 났고 힘이 들어가지 않아 주저앉았다"고 설명했고, 체대 출신이라 부상에 대해 잘 아는 임라라는 "십자인대가 나간 것 같다"며 상태를 우려했다.

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결국 병원으로 이동한 손민수는 휠체어를 요청할 정도로 통증을 호소했다. .

정밀 검사 결과 손민수는 전방십자인대 완전 파열 진단을 받았으며 수술이 필요한 상태로 확인됐다. 의료진은 약 4주간 목발 사용과 빠른 치료 필요성을 강조했다. 의사는 "육아 중이라면 회복을 미루지 말고 적극적인 치료가 필요하다"고 조언했다.

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또한 이날 손민수는 SNS를 통해 "육아로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 와중에 도와주지는 못할망정 오히려 짐이 되어 더 미안하다. 하루하루 버티며 해오던 육아 팀플레이가 저 때문에 무너져 내렸다"며 안타까운 심경을 전했다.

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한편 손민수는 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 얻었으며, 임라라와 함께 육아와 방송 활동을 병행하고 있다.

shyun@sportschosun.com