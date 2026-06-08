이영표, "선한 얼굴한 독재자" 前 직원 폭로 터졌다...방송서 드러난 '통제광' 면모

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[스포츠조선 김수현기자] 전 국가대표 축구선수 이영표가 '통제 보스' 면모를 드러내 모두를 놀라게 했다.

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7일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀귀'에서는 이영표 해설위원이 '뉴 보스'로 출연해 강도 높은 업무 스타일과 철저한 자기관리 방식이 공개됐다.

이영표는 KBS 축구 해설위원을 비롯해 울산 HD FC 사외이사, 각종 홍보대사 및 이사직 등을 맡고 있는 이른바 '문어발 보스'로 소개됐다.

특히 한 전직 직원은 "선한 얼굴을 한 독재자"라고 표현하며 그의 철저한 관리 스타일을 폭로해 스튜디오를 놀라게 했다.

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방송에서는 이영표의 '통제력'이 연이어 공개됐다. 그는 커피 섭취는 물론 일상적인 행동까지 관리하는 모습을 보였고, 전현무에게까지 발언을 조심하라고 당부하는 등 엄격한 태도를 보였다. 또한 "하루 24시간을 28시간처럼 살아라"라며 시간 관리 철학까지 강조했다.

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현장에서는 K리그 구단 운영 당시의 이야기도 전해졌다. 과거 강원 FC에 부임했던 이영표는 당시 직원들의 복장과 업무 문화까지 변화시킨 인물로 언급됐다.

실제로 그는 "홈경기에서는 의복이 마음가짐"이라며 단복 착용의 의미를 강조했다고 밝혔다.

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이날 그는 울산 HD FC와 강원 FC 경기 현장을 찾았고, 전 강원 FC 대표 시절 함께했던 직원들과 재회해 티타임을 가졌다. 이어 그는 경기 운영과 관련한 다양한 부분을 언급하며 현장을 점검했다.

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이후 K리그의 또 다른 레전드인 현 강원 FC 대표 김병지가 등장하면서 분위기는 더욱 달아올랐다. 김병지는 "원래 전 대표와 현 대표가 함께 있기 어렵다"고 말하며 긴장감을 자아냈다.

이영표는 "그럼 나와 김병지 중 누가 더 좋냐"는 돌발 질문을 던졌고, 현장 직원들과 출연진 대부분이 김병지를 선택했다.

이에 8:0 결과가 나오자 이영표는 "배신을 충분히 받아들일 수 있다"며 웃었지만 "저는 삐지지 않는다. 다만 기억하고 있을 뿐이다"고 말해 현장을 긴장하게 만들었다.

shyun@sportschosun.com