'이효리♥' 이상순, 제주 카페 폐업 2년 만에 깜짝 소식…"서울서 다시 자리 보는 중"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이상순이 제주에서 운영했던 카페를 정리한 뒤 서울에서 새로운 카페를 열고 싶다는 계획을 공개했다.

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7일 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에는 '상순형부(?)와 함께한 두 인프피의 한남동 카페투어'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이상순은 김나영과 함께 서울 한남동 일대 카페를 둘러보며 커피에 대한 애정을 드러냈다.

이상순은 평소에도 새로운 카페를 찾으며 커피를 즐긴다고 밝혔다. 그는 "원래는 집에서 아침에 일어나 커피를 마신다"면서도 "기회가 되면 카페에 와서 커피를 마시고, 새로운 커피가 있는지 보기도 한다"고 말했다.

특히 카페를 둘러보는 이유에 대해 "자리도 본다"고 말해 눈길을 끌었다. 이에 김나영이 "서울에서 카페 할 생각이 있냐"고 묻자 이상순은 "맞다. 제주에서 하던 카페를 서울에서 다시 만들어보고 싶은 생각이 있다"고 털어놨다.

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다만 당장 구체적인 계획이 진행 중인 것은 아니라고 설명했다. 이상순은 "지금은 라디오도 하고 있어서 너무 바쁘다. 신경을 많이 못 쓰고 있다"면서도 "조금씩은 보고 있다. 어떤 자리가 좋을지, 요즘 젊은 사람들이 어디를 많이 찾는지 살펴보고 있다"고 밝혔다.

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실제로 이상순은 최근 서울 곳곳의 카페를 방문하며 상권과 분위기를 직접 살펴보고 있는 것으로 알려졌다. 그는 카페 투어 도중에도 공간 구성과 입지 등을 유심히 살펴보며 관심을 드러냈다.

앞서 이상순은 2022년 제주에서 개인 카페를 열어 화제를 모았다. 특히 이상순이 직접 커피를 내린다는 소식이 알려지면서 전국 각지에서 방문객이 몰렸고, 예약제로 운영될 정도로 높은 인기를 끌었다.

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그러나 카페는 오픈 약 2년 만인 2024년 5월 영업을 종료했으며, 이상순 이효리 부부는 서울로 이사했다. 이효리는 현재 요가원을 운영 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com