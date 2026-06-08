[공식] 연애프로 출연자 불륜 CCTV 의혹…프로그램 측 "본인 확인 중"

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[스포츠조선 백지은 기자] 출연자 A씨에 대한 불륜의혹과 관련, 문제의 연애 프로그램 측이 입장을 밝혔다.

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프로그램 관계자는 8일 "현재 본인에게 사실 확인 중"이라고 밝혔다.

6일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 A씨와 관련한 폭로글이 업로드 됐다.

작성자는 A씨가 자신의 커리어를 위해 상대가 자식까지 있는 유부남이라는 것을 알고도 B씨와 부적절한 관계를 시작했고, 동거까지 했다고 주장했다. 작성자는 A씨가 B씨 아내 C씨로부터 수차례 관계를 정리해달라는 부탁을 받았음에도 B씨와의 관계를 이어갔고, 심지어는 프로그램 출연이 결정된 뒤 합숙 촬영 기간에도 외부에서 B씨와 시간을 보낸 뒤 숙소로 복귀했다고 말했다.

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이와 함께 작성자는 A씨로 추정되는 여성과 B씨로 추정되는 남성이 엘리베이터 내부에서 스킨십을 나누는 모습이 담긴 CCTV 캡처 이미지를 공개했으며, C씨가 A씨를 상대로 상간자 손해배상 소송을 제기했음에도 A씨가 사과는 커녕 형사고소를 언급하며 2차 가해를 하고 있다고 폭로했다.

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해당 글의 진위 여부는 아직 확인되지 않았다. 그러나 제작진이 사실 관계 확인에 나선 만큼, 곧 입장이 정리될 것으로 보인다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com