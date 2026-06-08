"손자 너처럼 쓰레기로 키울 거냐"…시父의 상상초월 집착 문자 충격

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[스포츠조선 이지현 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'의 '내아결 부부'의 숨겨진 갈등이 공개된다.

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6월 8일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 171회에서는 지난주 충격적인 경제관념과 쌍방 외도 의혹으로 화제를 모았던 '내아결 부부'의 두 번째 이야기가 그려진다. 이날 방송에서는 손자를 향한 시아버지의 지나친 집착으로 갈등이 깊어진 '내아결 부부'의 사연이 공개된다.

이날 녹화 현장에는 이례적으로 시어머니까지 함께 상담에 나서 눈길을 끈다. 시어머니는 "며느리가 제 딸이라면 아들과 이혼하라고 할 것 같다"라며 눈시울을 붉힌다. 앞서 공개된 관찰 영상에서도 생활비 문제로 어려움을 겪는 며느리를 끌어안으며 오열하는 등 진심 어린 모습을 보였던 시어머니. 하지만 정작 며느리는 "시어머니가 불편하다"라고 털어놔 모두를 놀라게 한다. 엄마와 딸처럼 누구보다 가까워 보였던 두 사람 사이에 예상치 못한 갈등이 있었던 것.

뿐만 아니라, 시아버지를 둘러싼 상상 초월의 일화들이 공개돼 이목을 집중시킨다. 남편은 "아버지의 손자를 향한 집착이 너무 강해 접근 금지 조치까지 고민했다"라고 고백한다. 실제로 이날 방송에서는 손자의 건강은 물론 교육, 생활 습관, 표정 하나까지 세세하게 관여하는 시아버지의 문자 메시지가 공개돼 MC들을 경악하게 한다. 특히, 시아버지가 아들과 상의 없이 손자의 미국 유학까지 추진하려 했다는 사실이 드러나 모두를 놀라게 한다.

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이어 남편은 "아버지는 제가 실패작이라고 생각한다. 그래서 손자만큼은 성공작으로 만들고 싶어 하는 것 같다"라고 밝힌다. 또한 "아버지가 '아이를 너처럼 바보같이 키울 거냐, 쓰레기처럼 키울 거냐'라고 하더라"라고 고백해 안타까움을 자아낸다. 이에 남편은 부족한 아버지를 만난 아이에게 미안하다며 참아왔던 눈물을 보인다.

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그런가 하면, 이야기가 깊어질수록 시아버지가 손자에게 유독 특별한 애정을 쏟게 된 이유가 공개돼 이목을 집중시킨다. 과연 시아버지의 손주를 향한 집착의 이면에는 어떤 사연이 숨어 있었던 것일까. 미국 유학을 강행하려 했던 시아버지의 속내는 무엇일지. 남편조차 고개를 끄덕이며 뒤늦게 가슴 아파했던 사연에 궁금증이 집중된다.

'내아결 부부'의 두 번째 이야기는 6월 8일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 171회에서 공개된다.

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olzllovely@sportschosun.com