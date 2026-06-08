[공식]'심야괴담회', 시즌6로 드디어 컴백…'기존 MC' 김구라·김숙·김호영·김아영, 그대로 합류

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC 대표 호러 토크쇼 '심야괴담회'가 시즌6로 돌아온다.

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2021년 첫 방송된 MBC '심야괴담회'가 시즌6로 시청자들을 찾는다. 프로그램은 시즌을 거듭하며 고정 시청층을 확보해온 MBC 대표 공포 예능으로 자리매김했다.

이번 시즌은 기존 일요일 편성에서 월요일 밤으로 방송 시간을 옮겼다. 제작진은 더욱 강렬해진 괴담과 연출을 앞세워 여름 시즌 공포 예능의 존재감을 이어간다는 계획이다.

첫 녹화 현장에서는 시즌6를 상징하는 숫자 '6'이 화제가 됐다. 제작진은 '2026년·6월·시즌6'이라는 세 가지 숫자 6이 겹치는 점에 착안해 스튜디오에 '6-6-6' 마크를 배치했다. 출연진 역시 해당 설정에 관심을 보이며 시즌6의 시작을 알렸다.

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시즌6에는 기존 MC진인 김구라, 김숙, 김호영, 김아영이 그대로 합류한다.

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김구라는 프로그램 초창기부터 함께해 온 원년 멤버로, 괴담을 현실적인 시선으로 분석하며 중심을 잡는다. 김숙은 공포 상황에 몰입하는 리액션과 특유의 예능감을 더해 긴장감을 조절하는 역할을 맡는다.

김호영은 높은 몰입도와 풍부한 리액션으로 분위기를 이끌고, 김아영은 특유의 친근한 매력과 현실적인 반응으로 시청자 공감을 담당한다.

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제작진은 "네 MC가 지난 시즌들에서 쌓아온 호흡을 바탕으로 더욱 안정적인 진행과 시너지를 선보일 것"이라고 했다.

사진제공=MBC

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MBC '심야괴담회' 시즌6는 오는 22일 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com