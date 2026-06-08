"돈이 최고" 풍자, 제주 마지막날 역대급 사치 부렸다..초호화 대저택 숙소 예약

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 제주살이 중 초호화 대저택을 둘러보며 남다른 감탄을 쏟아냈다.
8일 풍자의 유튜브 채널에는 '평생 살고 싶은 집 찾았어요! 초호화 대저택에 나 혼자 산다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 풍자는 "오늘 제주도 마지막 날이다. 긴 여정의 제주살이를 끝내게 됐다. 마지막이니 사치 좀 부려보자해서 제일 좋은 숙소를 예약했다"라며 초호화 대저택 숙소를 공개했다.
풍자는 들어서자 마자 펼쳐지는 이국적인 풍경에 "발리냐. 미쳤다. 우와. 정말 돈이 최고다"라며 감탄했다.
풍자가 방문한 럭셔리 숙소는 넓은 마당과 탁 트인 전망은 물론 수영장에 야외 테라스, 고급스러운 인테리어까지 갖춘 대저택으로 눈길을 사로잡았다.
집 내부를 둘러본 풍자는 연신 감탄을 쏟아냈다. 넓은 거실과 쾌적한 주방, 여유로운 수납공간 등을 살펴보며 실제 거주를 상상하는 모습을 보였다.
특히 풍자는 제주 자연을 한눈에 담을 수 있는 전망에 만족감을 드러냈다. 곳곳에 마련된 휴식 공간과 넓은 야외 공간을 둘러보며 "맨날 이렇게 살고 싶다. 모두의 로망이다"고 말했다.
풍자는 제주살이 마지막 날, 야외 수영장에서 물놀이를 즐기고 맛있는 음식을 먹으며 아쉬움 속 힐링의 시간을 만끽했다.
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