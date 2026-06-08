‘피지컬:100’ 아모띠, 아빠 됐다···신생아 공개에 김동현·이시언 축하 행렬

[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 예능 '피지컬: 100' 시즌2 우승자 아모띠가 아빠가 된 근황을 전했다.
아모띠는 8일 자신의 SNS에 갓 태어난 아이와 함께한 사진 여러 장을 공개하며 기쁜 소식을 알렸다.
공개된 사진에는 아모띠가 신생아를 품에 안고 환하게 웃는 모습이 담겼다. 갓 태어난 아이를 조심스럽게 안은 채 카메라를 바라보는 모습에서는 초보 아빠의 설렘이 고스란히 느껴졌다. 또 다른 사진에서는 품 안에 안긴 아이와 나란히 셀카를 찍으며 다정한 부녀의 모습을 연출했다. 통통한 볼살과 또렷한 이목구비를 자랑하는 아기의 모습도 눈길을 끌었다. 병원으로 보이는 공간에서는 상의를 탈의한 채 신생아를 품에 안고 있는 모습도 공개했다. 하품을 하는 아이를 바라보는 아모띠의 눈빛에서는 애정이 묻어났다. 집에서는 잠옷 차림으로 육아에 집중하는 일상도 공개했다. 아이를 다리 위에 앉히고 놀아주거나 품에 꼭 안은 채 미소 짓는 모습이 훈훈함을 자아냈다.
게시물 댓글에는 동료 연예인과 운동인들의 축하도 이어졌다.
배우 이시언은 "크으 ㅎㅎㅎ"라는 댓글을 남겼고 심으뜸은 "너무 작고 귀엽고 소중하다"며 감탄했다. 김동현 역시 "애기 너무너무너무 예쁘다. 귀요미. 오늘 운동할 때 에너지가 넘치더니 역시 아빠의 힘"이라고 축하를 전했다. 김희은 셰프를 비롯한 지인들도 축하 메시지를 남기며 새 가족의 탄생을 응원했다.
게시물 댓글에 따르면 아모띠는 예쁜 딸을 얻은 것으로 보인다.
한편 아모띠는 보디빌더 겸 피트니스 크리에이터로 활동하며 이름을 알렸다. 넷플릭스 '피지컬: 100 시즌2-언더그라운드' 최종 우승을 차지하며 대중적 인지도를 얻었고 우승 상금을 받은 직후 운동 수업에서 만난 현재의 아내에게 프로포즈를 했다고 밝힌 바 있다. 현재 그는 유튜브와 방송 활동을 병행하며 팬들과 소통하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com