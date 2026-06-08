"방송 2개 잘렸다" 김숙이 밝힌 '토밥좋아'·'비밀독서단' 하차 이유

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김숙이 과거 프로그램에서 하차했던 이유를 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

8일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '제주도 집 마당 꾸미기 현실편! 공사 지옥은 대체 언제 끝나..? (ft. 앞마당 영화관)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김숙은 제주도 집 마당에 차양을 설치하기 위해 제주도에 거주 중인 지인에게 도움을 요청했다. 이에 전 방송작가이자 현재는 제주도에서 목수 겸 게스트 하우스를 운영 중인 백성운이 등장했다.

김숙은 "'개그콘서트' 작가였고, '토요일은 밥이 좋아'를 같이 했다"고 소개했다. 이어 "'토요일은 밥이 좋아'는 토하다가 잘렸다. 내가 유일하게 프로그램 30년 하면서 방송 2개 잘렸는데 '비밀독서단'과 '토요일은 밥이 좋아'였다"고 밝혔다.

Advertisement

그러자 백성운은 "되게 입이 짧더라. 아기배였다"고 말했고, 김숙은 "그래서 바로 잘렸다. '비밀독서단'은 책을 못 읽어서 잘렸다"고 고백해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이후 두 사람은 마당에 설치할 차양 조립에 나섰다. 김숙은 백성운에게 "나보다 더 느리다"며 답답해했고, 백성운은 "왜 이렇게 빠르냐. 설명서도 안 보고 무조건 하는 스타일이라 나랑 안 맞는다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

약 3시간에 걸쳐 차양 설치를 마친 김숙은 "오늘 3시간 동안 이거 하나 한 거냐"고 농담했다. 이에 백성운은 "시급 2만 5천 원을 줄 테니까 가겠다. 돈을 내고 가겠다"고 말해 폭소케 했다.